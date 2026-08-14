Milli Badminton Takımı Dünya Şampiyonası İçin Yeni Delhi'ye Uğurlandı
Erzincanlı milli sporcuların da yer aldığı Büyükler Badminton Milli Takımı, 17-23 Ağustos 2026'da Hindistan'ın Yeni Delhi kentinde düzenlenecek Dünya Büyükler Ferdi Badminton Şampiyonası öncesinde hazırlıklarını tamamlayarak yola çıktı. Türkiye Badminton Federasyonu, sporculara ve teknik ekibe başarılar diledi.
Aralarında Erzincanlı Milli sporcularında bulunduğu Büyükler Badminton Milli Takımı, 17-23 Ağustos 2026 tarihlerinde Hindistan'ın Yeni Delhi kentinde düzenlenecek Dünya Büyükler Ferdi Badminton Şampiyonası öncesi hazırlıklarını tamamladı.
Şampiyona öncesinde yoğun bir kamp dönemi geçiren ay-yıldızlı ekip, son antrenmanlarını gerçekleştirerek Hindistan'a hareket etti.
Yeni Delhi'de düzenlenecek şampiyonada milli sporcular, dünyanın önde gelen badmintoncularıyla mücadele edecek.
Türkiye Badminton Federasyonu, şampiyonada mücadele edecek sporcular ve teknik ekibe başarı dileğinde bulundu.