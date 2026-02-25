Babası 'kendini savunmayı öğren' dedi, o şampiyon oldu

Balıkesir'de düzenlenen ve 18 ilden sporcuların katıldığı grup merkezi müsabakalarında Isparta Spor Lisesi öğrencisi Dua Uğur birinci oldu. 5 yıldır karate ile ilgilendiğini söyleyen Uğur, "Babam savunma sporu yapmamı istediği için bu branşa başladım" dedi.

Balıkesir'de 21-22 Şubat 2026 tarihlerinde Şehit Turgut Solak Spor Salonu'nda gerçekleştirilen ve 18 ilden sporcuların katıldığı grup merkezi müsabakalarında Isparta Spor Lisesi öğrencisi Dua Uğur birinci oldu. Başarılı sporcu, daha önce Avrupa Karate Federasyonu faaliyet programında yer alan Moldova Karate Şampiyonası'nda Ümit +61 kilogram kategorisinde üçüncülük elde etmişti. Dua Uğur, ayrıca yaz döneminde düzenlenen Ümit, Genç ve U21 Premier League Karate Şampiyonası'nda da Ümit +61 kilogramda üçüncülük kazanarak yükselişini sürdürdü. Bu yıl yeni bir uygulama ile yalnızca Genç B kategorisinde düzenlenen grup müsabakalarında Uğur, bir kez daha şampiyonluk yaşadı.

"Babam istediği için başladım"

Isparta Spor Lisesi öğrencisi 16 yaşındaki sporcu Dua Uğur, "5 yıldır karate ile ilgileniyorum. Babam savunma sporu yapmamı istediği için bu branşa başladım. Avrupa Karate Federasyonu faaliyet programında yer alan Moldova Karate Şampiyonası'nda Ümit kategorisi +61 kiloda üçüncü oldum. En son okullar arası grup müsabakalarında Ümit Kızlar 66 kiloda şampiyon oldum" dedi.

"Benimle gurur duyduğunu söyledi"

Maçtan çıktıktan sonra ilk babasını arayıp mutluluğunu paylaştığını dile getiren Uğur, "O da benim gibi çok mutlu oldu ve benimle gurur duyduğunu söyledi. İlk hedefim milli sporcu olmaktı; bunu başardım ve milli sporcu oldum. Bir sonraki hedefim ise uluslararası arenada ülkemi temsil etmek, Avrupa ve dünya şampiyonalarında derece elde etmek. Karakaş Spor Kulübü antrenörüm Kadir hocama, maçlarda sürekli yanımızda olup bizi destekleyen Ahmet ağabeyime teşekkür ederim. Tabii ki her zaman destek olup arkamda duran aileme sonsuz teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

Kadir Karakaş: "Bu yönüyle de kendisiyle gurur duyuyoruz"

Isparta Karate İl Temsilcisi ve U14 Teknik Kurul Üyesi antrenör Kadir Karakaş da Dua Uğur'un 2.5 yıl önce Sandıklı'dan aralarına katıldığını aktararak, "Yeni bir antrenman programıyla çalışmalarımıza başladık. Geçen yıl düzenlenen Türkiye Premier Ligi'nde Ümitler +61 kilogram kategorisinde Türkiye üçüncüsü oldu. Bu başarısı, bizim için gelecek vadeden önemli bir adım oldu. En son, 18 ilin katıldığı Okullar Arası Grup Şampiyonası'nda 66 kilogramda şampiyon oldu. Şu anda Dua ile birlikte okullar arası finallere hazırlanmaktayız. Kendisi Isparta Spor Lisesi öğrencisidir. Aktif bir sporcu olmasının yanı sıra akademik olarak da oldukça başarılıdır. Bu yönüyle de kendisiyle gurur duyuyoruz" cümlelerine yer verdi. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı