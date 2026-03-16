Babası açıkladı! İşte Uğurcan Çakır'ın başarısının sırrı

Babası açıkladı! İşte Uğurcan Çakır'ın başarısının sırrı Haber Videosunu İzle
Babası açıkladı! İşte Uğurcan Çakır'ın başarısının sırrı
Galatasaray'ın Trabzonspor'dan transfer ettiği kaleci Uğurcan Çakır, son haftalarda gösterdiği performansla dikkat çekiyor. Bu sezon Süper Lig'de 23 maçta görev yapan Çakır, 15 gol yedi ve 10 maçta kalesini gole kapadı. Babası Mustafa Çakır, oğlunun performansının sürpriz olmadığını ve kendisine güvenildiğinde her zaman başarılı olacağını belirtti.

  • Galatasaray'ın kaleci Uğurcan Çakır, son üç maçta kalesini gole kapattı.
  • Uğurcan Çakır, bu sezon Süper Lig'de 23 karşılaşmada 15 gol yedi ve 10 maçta gol yemedi.
  • Uğurcan Çakır'ın babası Mustafa Çakır, oğlunun performansının kendileri için sürpriz olmadığını söyledi.

Galatasaray'ın sezon başında Trabzonspor'dan rekor bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı kaleci Uğurcan Çakır, son haftalarda sergilediği performansla dikkat çekmeye devam ediyor. Başarılı file bekçisinin form grafiği yükselirken, babası Mustafa Çakır'dan oğlunun performansına dair dikkat çeken açıklamalar geldi.

SON HAFTALARIN FORMDA İSMİ

Sarı-kırmızılı ekipte gösterdiği performansla öne çıkan Uğurcan Çakır, son üç maçta kalesini gole kapatarak takımına önemli katkı sağladı. Bu sezon Süper Lig'de 23 karşılaşmada görev alan milli kaleci, kalesinde 15 gol görürken 10 maçta ise gol yemedi.

"UĞURCAN'A GÜVEN VERİLDİĞİNDE BAŞARILI OLUR"

Akşam gazetesine konuşan Mustafa Çakır, oğlunun performansının kendileri için sürpriz olmadığını belirtti. Baba Çakır, "Uğurcan'ın gösterdiği performanstan dolayı gurur duyuyoruz. Bize göre işini yapıyor. Trabzon'da da işini yapıyordu. Şu an için iyi gidiyor. Biz de gösterdiği performanstan dolayı mutluyuz. Biz bu performansı Uğurcan'dan bekliyorduk, bizim için sürpriz olmadı. Uğurcan kendisine güvenildiğini hissettiğinde her zaman başarılı olacaktır bana göre. Bu güveni kendisinin hissetmesi çok önemli. İnşallah daha iyi olur. Önünde çok zor maçlar var" ifadelerini kullandı.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine kara harekatı başlattı

Orta Doğu ateş çemberine döndü! Kara harekatı başladı
Savaşta bir ilk! Trump, Çin'in kapısını çalıp resti çekti

Savaşta bir ilk! Trump, Çin'in kapısını çalıp resti çekti
İran'da İsrail ve ABD adına casusluk faaliyetinde bulunan 500 kişi tutuklandı

Savaş sürerken ABD ve İsrail'e ağır darbe! Yüzlerce kişiyi yakaladılar
500

Yorumlar (1)

Serkan Kaplan:

Bu güne kadar yaptıkları güzel işler oldu. Bundan sonrası da çok önemli tabi.

Muhalif vekilden Modi'yi yerin dibine sokan sözler

Muhalif vekilden Modi'yi yerin dibine sokan sözler
Sadettin Saran'dan Tedesco için yeni karar

Arayışlara bile başlandı! Aldığı yeni karar bomba
Veliaht Prens'ten Trump'a İran tavsiyesi: Yılanın başını kesin

Savaş sürerken Veliaht Prens'ten Trump'a skandal tavsiye
Savaşta 17. gün! İran'dan Trump'a meydan okuma: Cesareti varsa gemilerini Basra Körfezi'ne getirsin

İran Trump'a meydan okudu: Cesaretin varsa...
Muhalif vekilden Modi'yi yerin dibine sokan sözler

Muhalif vekilden Modi'yi yerin dibine sokan sözler
İran'dan intikam saldırısı! Dubai Uluslararası Havalimanı vuruldu

İran'dan intikam saldırısı! Gece vuruldu, saatlerdir yanıyor
Kim: Trump'ın akıl sağlığı yerinde değil, ABD'li bir bunak

Trump'a "füze"yi bu kez Kim attı