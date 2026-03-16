Babası açıkladı! İşte Uğurcan Çakır'ın başarısının sırrı

Galatasaray'ın sezon başında Trabzonspor'dan rekor bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı kaleci Uğurcan Çakır, son haftalarda sergilediği performansla dikkat çekmeye devam ediyor. Başarılı file bekçisinin form grafiği yükselirken, babası Mustafa Çakır'dan oğlunun performansına dair dikkat çeken açıklamalar geldi.

SON HAFTALARIN FORMDA İSMİ

Sarı-kırmızılı ekipte gösterdiği performansla öne çıkan Uğurcan Çakır, son üç maçta kalesini gole kapatarak takımına önemli katkı sağladı. Bu sezon Süper Lig'de 23 karşılaşmada görev alan milli kaleci, kalesinde 15 gol görürken 10 maçta ise gol yemedi.

"UĞURCAN'A GÜVEN VERİLDİĞİNDE BAŞARILI OLUR"

Akşam gazetesine konuşan Mustafa Çakır, oğlunun performansının kendileri için sürpriz olmadığını belirtti. Baba Çakır, "Uğurcan'ın gösterdiği performanstan dolayı gurur duyuyoruz. Bize göre işini yapıyor. Trabzon'da da işini yapıyordu. Şu an için iyi gidiyor. Biz de gösterdiği performanstan dolayı mutluyuz. Biz bu performansı Uğurcan'dan bekliyorduk, bizim için sürpriz olmadı. Uğurcan kendisine güvenildiğini hissettiğinde her zaman başarılı olacaktır bana göre. Bu güveni kendisinin hissetmesi çok önemli. İnşallah daha iyi olur. Önünde çok zor maçlar var" ifadelerini kullandı.