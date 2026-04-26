Babadağ Ultra Maratonu Ölüdeniz'de tamamlandı

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, Ölüdeniz bölgesinde düzenlenen Babadağ Ultra Maratonu'nun ilk gün yarışları tamamlandı. Muğla Valisi İdris Akbıyık tarafından ilan edilen Gençlik Yılı kapsamında gerçekleştirilen organizasyon, yerli ve yabancı sporcuların katılımıyla yapıldı.

Etkinliğe Türkiye'nin yanı sıra İngiltere, Rusya, Belçika, Ukrayna, Norveç, Polonya, İspanya, Bermuda, Avusturya ve Finlandiya'nın da aralarında bulunduğu 15 ülkeden yaklaşık 100 yabancı sporcu katıldı. İki gün süren organizasyonda toplam katılımcı sayısı 1000'i aştı.

Yarışların ilk gününde saat 09.00'da 5K Ölüdeniz Run ve 14K Kayaköy History Run kategorileri başladı. Program kapsamında ayrıca 23 Nisan'a özel çocuk koşusu düzenlendi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Mustafa Özpoyraz, organizasyonun bölgeye sportif ve turistik katkı sağladığını belirtti. Babadağ Ultra Maratonu Genel Koordinatörü Sadık Özdemir, etkinlik kapsamında kadın girişimciler tarafından hazırlanan ürünlerin satışından elde edilen gelirin, DMD kas hastası Yusuf Eymen yararına bağışlandığını açıkladı.

Yarış Direktörü Mustafa Kızıltaş, parkurların Likya Yolu üzerinde yer aldığını ve farklı zorluk seviyelerinde hazırlandığını ifade etti. Kızıltaş, "Her seviyeden sporcunun kendine uygun bir rota bulabileceği bir organizasyon oluşturduk. Katılımcılar, koşu boyunca hem fiziksel sınırlarını zorluyor hem de Likya Yolu'nun büyüleyici atmosferinde unutulmaz bir deneyim yaşıyor" dedi.

5K Ölüdeniz Run erkekler kategorisinde Emre Sevinç birinci, Mehmet Aydıngör ikinci, Yiğit Berk Kurular üçüncü oldu. Kadınlarda Elif Karabulut Dağdelen birinciliği elde ederken, Gökçe Bakar ikinci, Zehra Seda Yıldız üçüncü sırada yer aldı.

14K Kayaköy History Run erkeklerde Gökhan Gündoğan birinci, Uğur Pehlivan ikinci, Ramis Nuraliev üçüncü oldu. Kadınlar kategorisinde Elmira Ravilova birinci, Esra İlik ikinci, Ayşe Elifnaz Erbilgin üçüncü sırada yarışı tamamladı.

Organizasyona katılan Gülay İşlek, iki aylık bebeğiyle birlikte 5K parkurunu tamamladı. 41 yaşındaki Gülay İşlek, koşuya olan tutkusuna değinerek "İki yıldır koşuyorum. Son bir yıldır ise bebeğimizle birlikte koşuyoruz. Hamileliğimin 32'nci haftasına kadar koşmaya devam ettim. Öncesinde de koşu geçmişim vardı. Doktor tavsiyesi alarak süreci ilerlettik. Çok şükür bugün de ilk yarışımızı Babadağ'da gerçekleştirdik. Bir Fethiyeli olarak burada koşmak benim için çok özel. Bugün 5K parkurunu iki aylık bebeğimizle birlikte tamamladık" dedi.

Babadağ Ultra Maratonu, farklı yaş gruplarından katılımcıları bir araya getirdi.

