Baba ve Oğulları Judo Sporunda Birlikte Başarı Peşinde

MANİSA (İHA) – Manisa'da judo antrenörü İsmail Canıtez, yıllardır sürdürdüğü spor hayatında bu kez iki oğlunu yetiştiriyor. Canıtez'in oğulları Alp ve Egemen, babalarının izinden giderek judoda başarıya ulaşmayı hedefliyor.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü judo takımında mücadele eden Alp (11) ve Egemen (5) Canıtez'in antrenörlüğünü, aynı zamanda kulüp antrenörlüğü görevini de üstlenen babaları İsmail Canıtez yapıyor. Alp üç yıldır, küçük kardeşi Egemen ise bir yıldır judo sporu ile ilgileniyor. Geçmişte birçok şampiyonluk elde eden antrenör İsmail Canıtez, oğullarının aynı sporu seçmesinden büyük gurur duyduğunu belirtti. Oğullarıyla aynı tatamide olmanın kendisi için ayrı bir mutluluk olduğunu ifade eden Canıtez, "Hem baba hem antrenör olarak onların yanında olmak benim için çok kıymetli" dedi.

Babalarının yolundan ilerleyen Alp ve Egemen Canıtez ise başarılı birer judocu olarak spor hayatlarını sürdürmek istediklerini dile getirdi. Küçük sporcular, judodan büyük keyif aldıklarını vurgulayarak, kendilerine verilen destek için Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk'e teşekkür etti. - MANİSA