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Baba-Oğul Motosiklet Yarışlarına Hazırlanıyor

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Samsun'un Vezirköprü ilçesinde yaşayan Aslan Polat ve 6 yaşındaki oğlu Ali Kutay, motosiklet yarışlarına birlikte hazırlanıyor. Polat, oğluna geçen sene aldığı mini motosikletle, Kenan Sofuoğlu gibi başarılı olmak için antrenman yapıyor.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde yaşayan 32 yaşındaki Aslan Polat ile 6 yaşındaki oğlu Ali Kutay, ilk kez katılacakları motosiklet yarışlarına birlikte hazırlanıyor.

Babasından 10 yıl boyunca gizli bir şekilde motosiklet süren Aslan Polat, 2 sene önce babasını ikna ederek profesyonel bir şekilde motosiklet kullanmaya başladı.

Geçen sene oğluna mini bir motosiklet alan Polat, hayalini kurduğu yarışlara katılmak için 2 hafta önce oğluyla birlikte sporcu lisansı da aldı.

Aslan Polat, eski milli motosikletçi ve Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu ve oğlu Zayn gibi başarılı olmak için oğluyla her gün antrenman yapıyor.

Aslan Polat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, motosiklet sürmeyi çok sevdiği söyledi.

Küçük yaşlardan bu yana yarışlara katılmayı hayal ettiğini aktaran Polat, "6 yaşında oğlum var. Hayalime onu da ekledim. Oğluma da geçen sene bir motor aldım. Beraber çalışıyoruz." dedi.

Hayallerinin peşinden koştuğunu belirten Polat, "Ben de Kenan Sofuoğlu, Toprak Razgatlıoğlu gibi yarışlarda başarılı olmak isterim." ifadesini kullandı

Aslan Polat, kendisinin 25-27 Ekim'de İstanbul'da gerçekleştirilecek Türkiye Motosiklet Pist Şampiyonası'nın üç ve dördüncü ayak yarışlarına, oğlunun ise 2025 yılında düzenlenecek Türkiye Süpermoto Şampiyonası yarışlarına hazırladığını aktardı.

"Baba oğul aynı pistte yarışmak istiyorum"

Kenan Sofuoğlu ile tanışmayı çok istediğini söyleyen Polat, şunları kaydetti:

"Baba oğul Kenan abiye biraz özeniyoruz. Oğlumu kendi imkanlarımla Zayn Sofuoğlu gibi yetiştirmeye çalışıyorum. Bu şekilde bizim motor tutkumuz var. Oğlumun da yetenekli olduğunu, güzel kullandığını düşünüyorum. Kendisinin sosyal medya hesabı var ve Zayn Sofuoğlu'nu takip ediyoruz. Onun yaptığı antrenmanları yapıyoruz. Eğlenceli, güzel geçiyor. Hayalimiz, oğlum 18 yaşına girdiğinde baba oğul aynı pistte, aynı parkurda yarışmak."

Ali Kutay Polat da babasıyla birlikte motosiklet sürüp antrenman yapmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, "Motor sürmeyi çok seviyorum. Zayn'ı takip ediyorum. Ben de şampiyon olacağım." dedi.

Vezirköprü Motosiklet Sporları Kulübünün Başkanı Emre Atıcı ise kulüp olarak Aslan Polat ve oğluyla gurur duyduklarını belirterek, "Vezirköprü'den Kenan Sofuoğlu ve Zayn neden çıkmasın? O yüzden Aslan Polat abimi çıkmış olduğu bu yolda destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Erkut Kargın - Spor

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