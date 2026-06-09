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Aziz Yıldırım'ın yükü büyük! 115 milyon Euro ödemeyle karşı karşıya

Aziz Yıldırım'ın yükü büyük! 115 milyon Euro ödemeyle karşı karşıya
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Tam 8 yıl aradan sonra rekor oyla Fenerbahçe başkanlığına yeniden seçilen Aziz Yıldırım, göreve gelir gelmez büyük bir sorunla karşılaştı. Sarı-lacivertli kulübün yıl sonuna kadar ödemesi gereken 115 milyon Euro'luk bir borç yükü bulunuyor. Aziz Yıldırım ve ekibinin bu ücreti eksiksiz olarak ödemesi gerekiyor.

  • Aziz Yıldırım, Fenerbahçe başkanlığına yeniden seçildi.
  • Kulübün yıl sonuna kadar ödemesi gereken 115 milyon euro acil borcu bulunuyor.
  • Kulübün nakit sıkıntısı nedeniyle acil kaynak yaratılması ve bonservis geliriyle harcama limitinin artırılması hedefleniyor.

8 yıllık uzun bir aranın ardından tarihi bir oy sayısıyla yeniden Fenerbahçe başkanlık koltuğuna oturan Aziz Yıldırım, kulüpteki ikinci dönemine oldukça zorlu bir tablonun gölgesinde başlıyor. Ömrünü sarı-lacivertli camiaya adayan tecrübeli başkan, kulübü hem ekonomik hem de sportif açıdan ayağa kaldırmak için adeta zamanla yarışacak.

HATA YAPMA LÜKSÜ YOK 

12 yıldır süren şampiyonluk özleminin yarattığı büyük taraftar baskısı bir yanda dururken, Aziz Yıldırım’ın önündeki asıl zorluk dar zamanda kritik adımlar atmak zorunda olması. Kulübü içinde bulunduğu çıkmazdan kurtarabilmek adına sportif ve idari kadrolarda hataya yer bırakmayan, nokta atışı kararlar alınması gerekiyor.

115 MİLYON EURO'LUK ÖDEME

Yeni yönetimin önündeki en büyük bariyer ise finansal tıkanıklık. Kulübün gelecek dönemlerdeki gelirlerinin bir önceki yönetim tarafından önceden kullanılmış olması, ciddi bir nakit sıkıntısını beraberinde getiriyor. Bu doğrultuda acil nakit akışı sağlamak ve kısa vadede yüksek kazanç getirecek kaynaklar yaratmak öncelikli hedef. Üstelik kulübün sadece yıl sonuna kadar ödemekle yükümlü olduğu, aciliyet arz eden 115 milyon euro'luk devasa bir borç faturası masada bekliyor.

BONSERVİS GELİRİYLE LİMİT

Aziz Yıldırım, ekonomik zorluklara rağmen bir de hayal edilen şampiyonluk için doğru kadroyu kurmak zorunda ki, bunun için eldeki 60 milyon euro yeterli değil. Başkan, eldeki fazla oyuncuları göndererek hem yenilere yer açacak hem de bonservis geliriyle harcama limitini artıracak.

Salih Söğüt
Salih Söğüt
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıabuzittin Kirar:

Türkiye’nin en zengin adamı feridun geçgel yönetimde daha ne olsun.

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Haber YorumlarıBülent Aksoy:

Bol keseden atıyordu

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