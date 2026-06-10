Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım mazbatasını aldı

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda kulüp tarihinin en yüksek oyuyla (17 bin 245) 8 yıl aranın ardından yeniden başkanlığa seçilen Aziz Yıldırım ve Yönetim Kurulu Üyeleri düzenlenen törenle mazbatalarını aldı.

Fenerbahçe Spor Kulübü'nde 8 yıl sonra yeniden başkanlığa seçilen Aziz Yıldırım, kongrede Divan Başkanlığı görevini yürüten Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu ile yeni ve önceki Yönetim Kurulu Üyeleri'nin hazır bulunduğu mazbata töreni, kulüp binasında gerçekleştirildi.

Başkan Yıldırım ve yöneticilere YDK Başkanı Mosturoğlu tarafından mazbataları takdim edildi.

Mazbata töreni fotoğraf çekimiyle tamamlandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı