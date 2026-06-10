Haberler

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım mazbatasını aldı

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım mazbatasını aldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün olağanüstü seçimli genel kurulunda 17 bin 245 oyla kulüp tarihinin en yüksek oyunu alan Aziz Yıldırım, 8 yıl aradan sonra yeniden başkan seçildi ve düzenlenen törenle mazbatasını aldı.

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda kulüp tarihinin en yüksek oyuyla (17 bin 245) 8 yıl aranın ardından yeniden başkanlığa seçilen Aziz Yıldırım ve Yönetim Kurulu Üyeleri düzenlenen törenle mazbatalarını aldı.

Fenerbahçe Spor Kulübü'nde 8 yıl sonra yeniden başkanlığa seçilen Aziz Yıldırım, kongrede Divan Başkanlığı görevini yürüten Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu ile yeni ve önceki Yönetim Kurulu Üyeleri'nin hazır bulunduğu mazbata töreni, kulüp binasında gerçekleştirildi.

Başkan Yıldırım ve yöneticilere YDK Başkanı Mosturoğlu tarafından mazbataları takdim edildi.

Mazbata töreni fotoğraf çekimiyle tamamlandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD enflasyon verileri açıklandı! İşte yatırımcısını üzen altının ilk tepkisi

Beklenen veriler açıklandı! İşte yatırımcıyı üzen altının ilk tepkisi

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arda Turan Fenerbahçe'nin eski yıldızını transfer etti

Fenerbahçe'nin eski yıldızını transfer etti
Amedspor sağ gösterip sol vurdu! Beşiktaş'ın eski hocasıyla anlaşıldı

Amed sağ gösterip sol vurdu! Beşiktaş'ın eski hocasıyla anlaşıldı
Evini satıp altın alan vatandaşın 3 aylık kaybı inanılmaz

Evini satıp altın alan vatandaşın 3 aylık kaybı inanılmaz
27 fenomene istenen hapis cezası belli oldu: Merve Taşkın, Ceyda Ersoy, Gizem Bağdaçiçek...

İddianame tamam! 27 kadın fenomene istenen cezalar belli oldu
Meslektaşları affetmedi! Trafik polisi, eşinin yediği cezayı görünce şoke oldu

Trafik polisi, eşinin yediği cezayı görünce şoke oldu
Altında düşüşün dibi neresi? Yeni tahmin geldi

Altında düşüşün dibi neresi? Yeni tahmin geldi
Kısmetse Olur yarışmacısının Ankara cahilliği pes dedirtti

Kısmetse Olur yarışmacısının Ankara cahilliği pes dedirtti