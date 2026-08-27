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Aziz Yıldırım'dan Şampiyonlar Ligi'ne kalan takıma tebrik

Aziz Yıldırım'dan Şampiyonlar Ligi'ne kalan takıma tebrik
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Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve yönetim, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off rövanşında Lyon'u 2-1 yenerek 18 yıl sonra gruplara kalan takımı ve teknik heyeti tebrik etti. Fransa'daki maçı tribünden izleyen Yıldırım, karşılaşmanın ardından yöneticilerle soyunma odasına inerek oyuncuları ve teknik kadroyu performanslarından dolayı kutladı.

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleri, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Fransa'nın Olympique Lyon'u 2-1 mağlup ederek lig aşamasına kalma başarısı gösteren takımı ve teknik heyeti tebrik etti.

Fransa'da oynanan karşılaşmayı tribünden takip eden Başkan Aziz Yıldırım, mücadelenin ardından yöneticilerle birlikte soyunma odasına indi. 18 yıl aradan sonra sarı-lacivertli kulübü Şampiyonlar Ligi'ne taşıyan takımı kutlayan Yıldırım, oyuncuları ve teknik kadroyu sergiledikleri performanstan dolayı tebrik etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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