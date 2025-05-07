Aziz Yıldırım kanadından Ali Koç'a sert sözler: Derhal istifa et

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın başkanlığı sürecinde yönetim kurulunda yer alan eski yönetici İlhan Ekşioğlu, Youtube'da Yeni Açık kanalına gündeme dair konuştu. Mevcut yönetimi eleştiren Ekşioğlu, Ali Koç'u istifaya davet etti.

''ÜÇÜNCÜLÜĞÜ BAŞARI SAYACAKLAR''

İlhan Ekşioğlu yaptığı açıklamada, ''Koskoca Fenerbahçe camiası ikinciliği üçüncülüğü başarı sayacak hale geldi. Geçen sene Galatasaray'ın şampiyonluğunu bir hafta erteledik diye sevindiler... Fenerbahçe böyle bir yer değil'' dedi.

''ALİ KOÇ DERHAL İSTİFA ETMELİ''

Sözlerine devam eden Ekşioğlu, mevcut yönetimi istifaya davet ederek, '' Ali Koç 1 sene daha süre isteyebilir. 7 seneden sonra sana kim zaman versin. Kimsenin tahammülü kalmadı. Ali Koç derhal istifa etmeli ve yeni adayların önünü açmalıdır. En önemli şey mevcut başkanın gitmesi. Kimsenin sabredecek zamanı kalmadı. Başkanın kongre kararı alıp adayların önünü açması lazım. Başkan Ali Koç Divan Kurulunda açın kapıları duysunlar dedi. Ben de kendisine şunu tavsiye ediyorum: televizyonun sesini açıp taraftarın istifa seslerini duydu mu acaba? Gerçek bu!'' sözlerini sarf etti.

''BUGÜN 1 SENE DAHA İSTEYECEK''

Ali Koç'un bu akşam yapacağı açıklamalara da değinen Ekşioğlu, ''Tahminimce Sayın Ali Koç bugün çıkacak 1 sene daha zaman isteyecek, ama artık hiç kimsenin 1 sene daha dayanacak zamanı, tahammülü ve ruh hali kalmadı Başkanın istifa edip çıkacak derhal yeni adayların önünü açması gerekiyor.'' yorumunu yaptı.