Aziz Yıldırım'ın rüyasını ezeli rakip kaptı! Dünya yıldızı Sanchez, parçalı formayı giyecek - Haberler

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Aziz Yıldırım'ın rüyasını ezeli rakip kaptı! Dünya yıldızı Sanchez, parçalı formayı giyecek

Haberler.com - Ömer Özarslan - Spor
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Galatasaray, Inter'le yolları ayırmaya hazırlanan Alexis Sanchez'e kanca attı. Sanchez operasyonunu Sportif Direktör Sensibile yönetiyor. Aziz Yıldırım'ın 2010 yılında Fenerbahçe'ye kazandırmaya çok yaklaştığı Sanchez, bu kez Galatasaray'a yakın.

Galatasaray'da Başkan Burak Elmas döneminin son günleri yaşanıyor ancak oluşturduğu ekibin çalışmaları devam ediyor. Galatasaray'ın İtalyan Sportif Direktörü Pasquale Sensibile, Inter'le yol ayrımına gelen Alexis Sanchez'e kanca attı. Inter, oyuncunun yüksek maaşı sebebiyle 2023'te bitecek kontratı sürdürmek istemiyor.

Aziz Yıldırım'ın hayaliydi! Dünya yıldzı Alexis Sanchez, Sarı-Kırmızılı formayı giyecek

YENİ YÖNETİME SUNULACAK

Alexis Sanchez hakkında İtalyan ve Şili basınında Galatasaray haberleri ayyuka çıkmış durumda. Burak Elmas yönetimi, Sanchez'le prensipte anlaşmaya varıp kararı yeni yönetime bırakma düşüncesinde.

Aziz Yıldırım'ın hayaliydi! Dünya yıldzı Alexis Sanchez, Sarı-Kırmızılı formayı giyecek

AZİZ YILDIRIM ÇOK İSTEMİŞTİ

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, 2010 Dünya Kupası'nda parlayan Alexis'e talip olduklarını açıklamıştı. Sarı-Lacivertliler'in o dönem sunduğu 15 milyon euroluk teklif reddedilmişti.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor

Alexis Sánchez, Aziz Yıldırım, Dünya Kupası, Galatasaray, Fenerbahçe, Spor, Haberler

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