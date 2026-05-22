Fenerbahçe Kulübünde başkan adayı Aziz Yıldırım'ın listesi belli oldu

Güncelleme:
Fenerbahçe Kulübü'nde 6-7 Haziran'da yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulda aday olan Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu listesi, asil ve yedek üyelerle birlikte kamuoyuna duyuruldu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Yıldırım'ın listesinde şu isimler yer alıyor:

Asil üyeler: Barış Göktürk, Mahmut Nedim Uslu, Nihat Özbağı, Mustafa Çağlar, Ahmet Önder Fırat, Cihan Kamer, Fatih Öztürk, Batuhan Özdemir, Tanju Kaya, Ahmet Murat İman, Özgür Peker, Yusuf Buğra Tanık, Mehmet Aydın, Mehmet Selim Kosif

Yedek üyeler: Fatih Aslan, Volkan Akan, Mustafa Aydın Acun, Barış Karagöz, Savaş Adalet, Demre İşcan, Yasemin Babayiğit

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat
