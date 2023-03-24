Aziz Yıldırım, haksız tutukluluk talebiyle açtığı tazminat davasından 108 bin lira kazandı

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım'ın şike kumpası davasında haksız yere cezaevinde tutulduğu için İstanbul Defterdarlığı'na açtığı 777 milyon 741 bin lira maddi ve manevi tazminat davasında karar çıktı.

777 MİLYON 741 BİN LİRALIK TAZMİNAT DAVASI

Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, 3 Temmuz 2011 de düzenlenen şike operasyonu sonrasında gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Birçok kez haksız yere cezaevinde tutulduğunu ifade eden Yıldırım, 365 gün sonra tahliye edildi. Yargıtay 5. Ceza Dairesi'nin 2021'de yerel mahkemenin beraat kararını onaylamasıyla dava Aziz Yıldırım yönünden kapanmış oldu. Eski Fenerbahçe Başkanı Yıldırım, Şike Davası'nın kumpas olduğunun ortaya çıkmasının ardından cezaevinde tutuklu kaldığı günler için Hazine'ye 777 milyon 741 bin liralık tazminat davası açtı.

AZİZ YILDIRIM, TAZMİNAT DAVASINI KAZANDI

Anadolu 14. Ağır Ceza Mahkemesi Aziz Yıldırım'a 8 bin 89 lira 49 kuruş maddi, 100 bin lira manevi tazminat ödenmesine karar verdi. Anadolu 14. Ağır Ceza Mahkemesi verilen kararın gerekçesini açıkladı. Gerekçeli kararda Aziz Yıldırımın avukatlarının verdiği dilekçede yer aldı. Bu dilekçede, yürütülen yargılama süresince davacının tutuklu kaldığı dönemde mahrum bırakıldığını, 365 günlük süre boyunca haksız olarak tutuklu kaldığını, bu dönemde davacının mesleğine devam etmesi ve çalışma hakkıyla birlikte elde edeceği gelirinde engellendiği, ihalesini kazandığı projeden çıkarıldığı, haksız tutukluluk sonunda aynı koşullarda iş imkanı ve kar elde etme olanağına sahip olamadığı bu süreçte davacının ve ailesinin çektiği acı ve elem ile üzerinde bıraktığı olumsuz etkilerin telafisinin mümkün olmadığını belirterek maddi ve manevi tazminat talebinde bulunulduğu yer aldı.

MADDİ ZARARI 8 BİN LİRA OLARAK BELİRLENDİ

Mahkeme tarafından açıklanan gerekçeli kararda Aziz Yıldırım'ın haksız şekilde gözaltı ve tutuklu kaldığı döneme ilişkin maddi tazminatın hesaplanabilmesi adına bilirkişiye başvuruldu. Bilirkişi tarafından hazırlanan raporda Aziz Yıldırım'ın gözaltı ve tutuklu kaldığı sürede uğradığı maddi zararın 8 bin 89 lira 49 kuruş olarak belirlendi. Mahkeme tarafından manevi zararın karşılanması adına yapılan değerlendirmede elem, ızdırap ve ruhsal sıkıntılarının bir ölçüde de olsa giderilmesi amacına yönelik olduğu göz önüne alınarak 100 bin lira manevi tazminat ödenmesine karar verdi. Mahkeme ayrıca manevi tazminatın 3 Temmuz 2011 tarihinden itibaren yasal faiziyle birlikte davalıdan alınarak davacı Aziz Yıldırıma verilmesine hükmetti.