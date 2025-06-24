Aziz Yıldırım: Fenerbahçe'nin Geleceği İçin Bir Araya Geldik

Aziz Yıldırım: Fenerbahçe'nin Geleceği İçin Bir Araya Geldik
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Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, genç kongre üyeleriyle yaptığı toplantıda kulübün geleceği ve sorunları hakkında değerlendirmelerde bulundu. Yıldırım, seçim süreçlerine odaklanmak yerine Fenerbahçe'nin geleceğine dair çözüm yolları üzerinde durulması gerektiğini vurguladı.

FENERBAHÇE'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, bugün genç kongre üyeleriyle bir araya geldi. Yaklaşık 300 genç üyenin katıldığı toplantıda kulübün geleceği, sorunları ve çözüm yolları konuşuldu.

Toplantıda söz alan gençlerin çoğu, Fenerbahçe'nin geleceğine dair endişelerini ve önerilerini dile getirirken, Aziz Yıldırım bir süre genç kongre üyeleri ile sohbet etti. Genç kongre üyeleri ile yaptığı sohbette seçim süreci üzerinden tartışma yürütülmemesi gerektiğini belirten Yıldırım, asıl odaklanılması gereken noktanın kulübün geleceği olduğunu vurguladı.

"Biz hepimiz bugün buraya Fenerbahçe'nin geleceği için neler yapmalıyız, bunu konuşmaya geldik. Lütfen benim üzerimden seçim sürecini yorumlamayın" diyen Yıldırım, kulübün mevcut gidişatına dair de uyarılarda bulundu.

Yıldırım, Anadolu'da geçmişte Türk futbolunda önemli yer edinmiş ancak zamanla kapanan spor kulüplerini hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

"Diğer kulüpler bizi 10 sene geçti, isim vermek istemediğim için diğer kulüpler diyorum. 5 sene sonra bu 20 sene olacak. Bir daha önleyemezsiniz. Anadolu'da var olan ama bugün yok olan spor kulüpleri var. Onlar gibi olacağız. Lütfen Fenerbahçe'ye sahip çıkın"

Aziz Yıldırım, daha önce hangi şartlarda yeniden aday olacağını açıkladığını hatırlatarak, "Ben hangi şartta aday olacağımı açıkladım. Biz hepimiz bugün buraya Fenerbahçe'nin geleceği için neler yapmalıyız, bunu konuşmaya geldik. Lütfen benim üzerimden seçim sürecini yorumlamayın. İki senelik geçiş süreci bambaşka bir konu. Asıl mesele Fenerbahçe'nin tekrar eski günlerine ulaşmak için yapılması gerekenleri konuşmak" diyerek bu toplantının seçim değil, Fenerbahçe'nin geleceğini konuşmak için yapıldığının altını çizdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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