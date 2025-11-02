Aziz Yıldırım, doğum gününü Aykut Kocaman ve Rıdvan Dilmen ile beraber kutladı

Haberler

Fenerbahçe'nin efsane başkanlarından Aziz Yıldırım, 73. yaş gününü sarı-lacivertli camianın önde gelen isimleriyle kutladı. Kutlama, Beşiktaş derbisiyle çakışmaması için bir gün önce yapıldı. Kutlamaya Mahmut Uslu, Nihat Özdemir, Mithat Yenigün, Hakan Bilal Kutlualp, Ömer Onan, Aykut Kocaman, Tahir Kıran, Rıdvan Dilmen ve Önder Fırat gibi isimler katıldı.

Fenerbahçe'nin efsane başkanlarından Aziz Yıldırım, 73. yaşını sarı-lacivertli camianın önde gelen isimleriyle birlikte kutladı. Doğum günü aslen 2 Kasım olan Yıldırım için kutlama, bu akşam oynanacak Beşiktaş derbisiyle çakışmaması için bir gün önce yapıldı.

DERBİYE SAYGIYLA BİR GÜN ÖNCE KUTLAMA

Kutlamaya, camianın tanınmış isimleri Mahmut Uslu, Nihat Özdemir, Mithat Yenigün, Hakan Bilal Kutlualp, Ömer Onan, Aykut Kocaman, Tahir Kıran, Rıdvan Dilmen ve Önder Fırat da katıldı. Yıldırım, Beşiktaş derbisi nedeniyle kutlamanın 1 gün öne alındığını ifade ederken, gecede samimi anlar yaşandı.

AZİZ YILDIRIM'DAN DUYGUSAL KONUŞMA

Sahneye alkışlar eşliğinde çıkan Aziz Yıldırım, mumları üflemeden önce, "Herkese iyi akşamlar. Hepiniz benim dostum, kardeşimsiniz. Ben hepinizden büyüğüm. İyi ki bu akşam burada hep beraber bir araya geldik, bu geceyi kutladık. Herkese teşekkür ediyorum" dedi.

MAHMUT USLU VE ÖNDER FIRAT DA SAHNEDE

Yıldırım, doğum günü kasım ayında olan iki yakın dostunu da unutmadı. Mahmut Uslu'nun doğum günü 6 Kasım, Önder Fırat'ın ise 5 Kasım olduğuna değinen Yıldırım, ikiliyi sahneye çağırdı. Üçlü, alkışlar arasında birlikte pastanın mumlarını üfledi.

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıHakan Taş:

Bir gitmedi başımızdan , bu gün ne çekiyorsak bu azizin yüzünden

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmet Akif Işık:

Çeeeeeeekkk çekkk

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıalperen84:

Vay be hepsi ayyaşmiş haberimiz yok çok yazık

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıpusatalfa:

Vur patlasın çal oynasın

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
