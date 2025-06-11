Aziz Yıldırım'dan sürpriz buluşma! Kongre üyeleriyle toplantı yaptı

Aziz Yıldırım'dan sürpriz buluşma! Kongre üyeleriyle toplantı yaptı
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Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım, kongre üyelerinin daveti üzerine taraftarlarla bir araya geldi. Tarafların Fenerbahçe'nin geleceğine yönelik toplantı yaptığı belirtildi.

Fenerbahçe'de Olağanüstü Kongre için imza toplama süreci devam ederken, başkan Ali Koç seçimin eylül ayında yapılacağını açıklamıştı.

AZİZ YILDIRIM KONGRE ÜYELERİYLE BİR ARADA

Öte yandan Sarı-lacivertlilerde yönetimde ve teknik heyette yaşanan ayrılıklar başta olmak üzere birçok alanda işlerin karışık olması Aziz Yıldırım'ı harekete geçirdi. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Bir grup kongre üyesi, Aziz Yıldırım'ı davet ederek bir görüşme gerçekleştirdi. Kamuya açık bir ortamda yapılan görüşmede Fenerbahçe'nin geleceğine yönelik toplantı yapıldığı ve imza kampanyasına dair bir takım kararların alınacağı öğrenildi.

ADAY OLMAK İÇİN BİR ŞARTI VARDI

Fenerbahçe'nin efsane başkanlarından biri olan Aziz Yıldırım, başkan adayı olmak için şartını geçtiğimiz haftalarda açıklamıştı. Aziz Yıldırım yaptığı açıklamada, Ali Koç'un son seçimde aldığı 16 bin 464 oydan 1 fazla imza toplanması halinde başkanlık için tekrardan aday olacağını duyurmuştu.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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