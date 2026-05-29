Aziz Yıldırım Kırklareli'nde Fenerbahçelilerle buluştu

Güncelleme:
Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Aziz Yıldırım, Kırklareli’nde kongre üyeleri ve taraftarlarla buluşarak son kez oy istedi, bir daha aday olmayacağını açıkladı. Transfer görüşmelerinin sürdüğünü de belirtti.

Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Aziz Yıldırım, Kırklareli'nde sarı-lacivertlilerle bir araya geldi.

Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda kongre üyeleri ve taraftarlarla buluşan Yıldırım, son kez oy istediğini bir daha aday olmayacağını ifade etti.

Yıldırım, "12 yıllık başarısızlığın arkasından bir 'dur' demenin zamanı geldi. Ancak görüyorum ki buna 'dur' diyebilmek için hem akıl, hem tecrübe, hem de maddi kaynakların beraber olması lazım. Bundan dolayı da böyle bir yönetim oluşturduk." diye konuştu.

Fenerbahçe yönetimine hazır olduklarını aktaran Yıldırım, "Şimdi geriye tek bir şey kaldı o da oy vermek. Onu siz vereceksiniz sizden oy istemeye geldik. Rica ediyoruz bizi destekleyin. Karşı tarafta kazanırsa o da Fenerbahçeli önemli değil bizim için. Biz kazanırsak iyi şeyler yapabileceğimizi söylüyoruz." ifadelerini kullandı.

Transfer çalışmalarına ilişkin soruya Yıldırım, iki straforla görüşmelerin devam ettiğini belirterek "Önümüzdeki hafta büyük bir ihtimal bitirebiliriz. Kadronun iyi olması için bir futbol aklı çalışıyor, onların verecekleri raporlara göre antrenmanlardan önce hepsini yetiştirmiş olacağız." yanıtını verdi.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop
