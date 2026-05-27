"Fenerbahçe otobüsüne saldırı" dosyasının yeniden açılması

Fenerbahçe Kulübü başkan adayı Aziz Yıldırım, 2015'te Trabzon'da takım otobüsüne yapılan silahlı saldırıyla ilgili dosyada alınan 'kanun yararına bozma' kararını adaletin tecellisi adına kritik ve memnun edici bir adım olarak değerlendirdi.

Alınan kararı, adaletin tecellisi adına atılmış kritik ve memnun edici bir adım olarak nitelendiren Yıldırım, "Adalet Bakanlığımızın, 4 Nisan 2015 tarihinde; takım otobüsümüze yönelik gerçekleştirilen 'kalleş silahlı saldırı' ile ilgili aldığı kararı, dikkatle ve büyük bir sorumluluk bilinciyle takip etmiş bulunmaktayız. Futbol tarihinin en karanlık gecelerinden birinde; yalnızca kafilemiz değil, milyonlarca taraftarımız, Türk sporunun barışı ve ülkemizin bütünlüğü hedef alınmıştır. Bugün gelinen noktada ise dosya ile ilgili 'kanun yararına bozma' kararı alınması, adaletin tecellisi adına atılmış son derece kritik ve memnun edici bir adımdır." ifadelerini kullandı.

Sarı-lacivertlilerin adalet arayışının devletin üst kademelerinde karşılık bulmasının önemine değinen Yıldırım, şunları kaydetti:

"Bu karar; haklı isyanımızın ve yıllardır sürdürdüğümüz adalet arayışımızın, devletimizin en üst kademelerinde karşılık bulduğunun bir göstergesidir. Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Adalet Bakanı, Bakan Yardımcıları ve devlet nezdinde konunun takipçisi olan herkese teşekkürlerimizi sunarız. Fenerbahçe'nin haklı davası hiçbir zaman gölgelenemeyecektir.

O karanlık geceyi aydınlatmak, boynumuzun borcudur."

Kaynak: AA / Süha Gür
