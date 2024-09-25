Herkes bunu konuşuyor! Aziz Yıldırım'dan dikkat çeken Okan Buruk açıklaması

Fenerbahçe'nin eski başkanlarından Aziz Yıldırım'ın iletişim ekibinden Yıldırım ile Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un aynı karede yer aldığı fotoğraf ile ilgili açıklama geldi.

"SADECE MERHABALAŞTILAR"

Aziz Yıldırım cephesinden yapılan açıklama şu şekilde;

"Aziz Yıldırım'ın Okan Buruk ile olan fotoğrafı yaklaşık 3 hafta önceden. Başkan kızı Yaz ile birlikte alışveriş yaparken Okan Buruk'a rastlıyorlar, Okan Buruk ayağa kalkıyor, merhabalaşıyorlar. Sonra alışverişe devam ediyorlar, konu bu kadar."

İşte o fotoğraf;