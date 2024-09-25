Herkes bunu konuşuyor! Aziz Yıldırım'dan dikkat çeken Okan Buruk açıklaması
Fenerbahçe'nin eski başkanlarından Aziz Yıldırım'ın Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile aynı karede yer aldığı fotoğraf ile ilgili Yıldırım cephesinden açıklama geldi. Fotoğrafın 3 hafta öncesine ait olduğu belirtilen açıklamada, "Başkan kızı Yaz ile birlikte alışveriş yaparken Okan Buruk'a rastlıyorlar, Okan Buruk ayağa kalkıyor, merhabalaşıyorlar. Sonra alışverişe devam ediyorlar, konu bu kadar" ifadeleri kullanıldı.
Fenerbahçe'nin eski başkanlarından Aziz Yıldırım'ın iletişim ekibinden Yıldırım ile Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un aynı karede yer aldığı fotoğraf ile ilgili açıklama geldi.
"SADECE MERHABALAŞTILAR"
Aziz Yıldırım cephesinden yapılan açıklama şu şekilde;
"Aziz Yıldırım'ın Okan Buruk ile olan fotoğrafı yaklaşık 3 hafta önceden. Başkan kızı Yaz ile birlikte alışveriş yaparken Okan Buruk'a rastlıyorlar, Okan Buruk ayağa kalkıyor, merhabalaşıyorlar. Sonra alışverişe devam ediyorlar, konu bu kadar."
İşte o fotoğraf;