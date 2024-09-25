Üye Girişi
Haberler

Herkes bunu konuşuyor! Aziz Yıldırım'dan dikkat çeken Okan Buruk açıklaması

Herkes bunu konuşuyor! Aziz Yıldırım'dan dikkat çeken Okan Buruk açıklaması
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe'nin eski başkanlarından Aziz Yıldırım'ın Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile aynı karede yer aldığı fotoğraf ile ilgili Yıldırım cephesinden açıklama geldi. Fotoğrafın 3 hafta öncesine ait olduğu belirtilen açıklamada, "Başkan kızı Yaz ile birlikte alışveriş yaparken Okan Buruk'a rastlıyorlar, Okan Buruk ayağa kalkıyor, merhabalaşıyorlar. Sonra alışverişe devam ediyorlar, konu bu kadar" ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe'nin eski başkanlarından Aziz Yıldırım'ın iletişim ekibinden Yıldırım ile Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un aynı karede yer aldığı fotoğraf ile ilgili açıklama geldi.

"SADECE MERHABALAŞTILAR"

Aziz Yıldırım cephesinden yapılan açıklama şu şekilde;

"Aziz Yıldırım'ın Okan Buruk ile olan fotoğrafı yaklaşık 3 hafta önceden. Başkan kızı Yaz ile birlikte alışveriş yaparken Okan Buruk'a rastlıyorlar, Okan Buruk ayağa kalkıyor, merhabalaşıyorlar. Sonra alışverişe devam ediyorlar, konu bu kadar."

İşte o fotoğraf;

Aziz Yıldırım'dan dikkat çeken Okan Buruk açıklaması

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor

Aziz Yıldırım Aziz Yıldırım Galatasaray Galatasaray Okan Buruk Fenerbahçe Fenerbahçe Okan Buruk Alışveriş Futbol Spor

Savaşta korkulan oluyor! İsrail'den 'Kara saldırısı için hazır olun' mesajı

Savaşta korkulan oluyor

 Özgür Özel New York'ta duyurdu: Filistin'e gideceğim

Özgür Özel New York'ta duyurdu: Filistin'e gideceğim

 Şeyda Yılmaz'ı şehit eden katilden pes dedirten savunma: Tutuksuz yargılanmama karar verilsin

Şeyda Yılmaz'ı şehit eden katilden pes dedirten savunma
Yanlış anlaşılmasın aşiret düğünü değil! Saatler sürdü, takı takmak için adeta yarıştılar

Yanlış anlaşılmasın aşiret düğünü değil! Saatler sürdü, takı takmak için adeta yarıştılar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Basketbol A Milli Takım baş antrenörümüz kimdir? Ergin Ataman kimdir? Ertem Şener Beyaz Futbol'dan ayrıldı mı? Yiğit Bulut İsrail iddiası ne? Yiğit Bulut ne dedi? Galatasaray PAOK maçı hangi kanalda? Galatasaray PAOK maçı nereden izlenir, hangi kanal verecek? THY ucuz bilet kampanyası nedir, şartları ne? Çarşamba hangi diziler var? 25 Eylül Çarşamba TV'de bu akşamki diziler 25-26 Eylül Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? Varane futbolu bıraktı mı? Raphael Varane neden futbolu bıraktı? 25-26 Eylül bugün ve yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, kaç derece? PAOK 7 numara kim? Konstantelias kimdir?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });