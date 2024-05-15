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Aziz Yıldırım'dan çok konuşulacak çıkış: Devletle değil hükümetle kavga ederiz

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Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, adaylığını açıkladığı basın toplantısında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Takımın şampiyon olamamasının nedenlerini sıralayan Yıldırım, "Devlet ayrı, hükümet ayrı! Biz devletle kavga edemeyiz! Ama hükümetle haklı olduğumuzda mücadele yaparız, yaptık! FETÖ konusunda iç içeydiler, hep beraber yürüdük! Onun için açık olacağız!" dedi.

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, adaylığını açıkladığı basın toplantısında çok konuşulacak sözler sarf etti.

"DEVLETLE KAVGA EDEMEYİZ, HÜKÜMETLE EDERİZ"

FETÖ hakkında da açıklamalarda bulunan Yıldırım, "Devlet ayrı, hükümet ayrı! Biz devletle kavga edemeyiz! Ama hükümetle haklı olduğumuzda mücadele yaparız, yaptık! FETÖ konusunda iç içeydiler, hep beraber yürüdük! Onun için açık olacağız. Benim twitter'ım yok, trollerim de yok! Ben kimsenin adamı değilim, Fenerbahçe'nin adamıyım!" dedi.

"BEN KİMSENİN ADAMI DEĞİLİM"

Konuşmasına devam eden Yıldırım, AK Parti beni destekliyormuş falan... Ben kimsenin adamı değilim! Ben hiçbir partinin adamı değilim, olmam da! O troller de bu işlere girmesin! Ben duymam! Sakın bu işlere girmeyin! Hükümet desteği ile değil, bir laf uğruna geliyorum! 'Ben varken Fenerbahçe'yi şampiyon yapmayacaklar' lafı üzerine.. İktidar duruyor, TFF Başkanı duruyor, hakemler duruyor.. Çocuklar ağlıyor, öyle diyorlardı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Aziz Yıldırım Fenerbahçe Spor Haberler

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Yorumlar (1)

Yahya Çetinkaya:

adam adam, bu gelsinde futbol Ali Koç'tan kurtulsun, her başarısız başkan devleti ve o zamanki hükümeti suçlarsa kaos çıkar, Erdoğan ölümsüz değil illa gidecek ama Ali Koç'un zihniyeti ölümsüz olabilir bu zihniyet çok tehlikeli bir zihniyet, yarın gelecek hükümette bu sefer Galatasaray başarısız olursa bu sefer onlar Ali Koç'un yaptığını yapar devlet bize karşı der, bu saçmalığın sonu yok, çık topunu oyna golünü at şampiyon ol.

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