Aziz Yıldırım'dan çok konuşulacak çıkış: Devletle değil hükümetle kavga ederiz

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, adaylığını açıkladığı basın toplantısında çok konuşulacak sözler sarf etti.

"DEVLETLE KAVGA EDEMEYİZ, HÜKÜMETLE EDERİZ"

FETÖ hakkında da açıklamalarda bulunan Yıldırım, "Devlet ayrı, hükümet ayrı! Biz devletle kavga edemeyiz! Ama hükümetle haklı olduğumuzda mücadele yaparız, yaptık! FETÖ konusunda iç içeydiler, hep beraber yürüdük! Onun için açık olacağız. Benim twitter'ım yok, trollerim de yok! Ben kimsenin adamı değilim, Fenerbahçe'nin adamıyım!" dedi.

"BEN KİMSENİN ADAMI DEĞİLİM"

Konuşmasına devam eden Yıldırım, AK Parti beni destekliyormuş falan... Ben kimsenin adamı değilim! Ben hiçbir partinin adamı değilim, olmam da! O troller de bu işlere girmesin! Ben duymam! Sakın bu işlere girmeyin! Hükümet desteği ile değil, bir laf uğruna geliyorum! 'Ben varken Fenerbahçe'yi şampiyon yapmayacaklar' lafı üzerine.. İktidar duruyor, TFF Başkanı duruyor, hakemler duruyor.. Çocuklar ağlıyor, öyle diyorlardı" ifadelerini kullandı.