Aziz Yıldırım, 8 yıl sonra yeniden Fenerbahçe Başkanı seçildi

Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda Aziz Yıldırım, 8 yıl sonra başkanlığa seçildi. Yıldırım, toplam 17 bin 245 oy olarak sarı-lacivertli kulübün 35. başkanı oldu.

Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi ve stat bitişinde yer alan eski Kenan Evren arazisinde gerçekleşti. Saat 10.00'da başlayan oy verme işlemi, saat 17.00'de sona erdi ve oy sayımına geçildi. Aziz Yıldırım ile Hakan Safi'nin yarıştığı başkanlık seçiminde 45 sandıkta 27 bin 387 üye oy kullandı. Seçimde geçerli oy 27 bin 172 olurken, 80 boş oy, 135 geçersiz oy oldu. Aziz Yıldırım 17 bin 245 oy alarak başkanlığa seçildi. Hakan Safi'nin ise 9 bin 927 oy aldığı açıklandı.

Sarı-lacivertli camiada 1998-2018 yılları arasında başkanlık görevinde bulunan 73 yaşındaki iş insanı, 8 yıllık aranın ardından yeniden başkanlığa seçildi.

Aziz Yıldırım'ın başkanlığını yapacağı yönetim kurulunda şu isimler yer alıyor:

"Barış Göktürk, Mahmut Nedim Uslu, Nihat Özbağı, Mustafa Çağlar, Ahmet Önder Fırat, Cihan Kamer, Fatih Öztürk, Batuhan Özdemir, Tanju Kaya, Ahmet Murat İman, Özgür Peker, Yusuf Buğra Tanık, Mehmet Aydın, Mehmet Selim Kosif."

Yönetim Kurulu yedek üyeler: "Fatih Aslan, Volkan Akan, Mustafa Aydın Acun, Barış Karagöz, Savaş Adalet, Demre İşçen, Yasemin Babayiğit." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı