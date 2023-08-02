Azerbaycan Premier Ligi'nin 'Misli' Sponsorluğu Yenilendi

? Azerbaycan Premier Ligi'nin 'Misli' sponsorluğuna ilişkin anlaşma, bugün Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören'in de bulunduğu törenle yenilendi. Anlaşmanın imzalanmasıyla Azerbaycan Premier Ligi, 2023-24 sezonunda 'Misli Premier Lig' adıyla devam edecek.

Misli Azerbaycan (Misli.az) ile Azerbaycan Profesyonel Futbol Ligi (PFL) arasında yenilenen sponsorluk anlaşması, Azerlotereya Yönetim Kurulu Başkanı Osman Karakuş ile PFL Başkanı Elxan Semedov arasında bugün Bakü'de imzalandı.

GENÇ OYUNCULARIN YETİŞMESİNE OLUMLU KATKILAR SAĞLAYACAK

İmza töreninde konuşan Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören 'Azerbaycan Profesyonel Futbol Ligi ile yaptığımız bu önemli işbirliğinin başarıyla devam edeceğine, Azerbaycan ve bölge futboluna yetenekli genç oyuncuların yetiştirilmesine olumlu katkılar sağlayacağına yürekten inanıyorum. Bu bağlamda iki gün sonra başlayacak olan Misli Premier Ligi'nin bu yıl da heyecanla takip edeceğimizi, tüm kulüplerin başarılarına ve sevinçlerine ortak olmaktan gurur duyacağımızı belirtmek isterim' ifadelerini kullandı.

'SPORUN GELİŞİMİNE DESTEK OLMAK BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ'

İmza törenine Yıldırım Demirören'in yanı sıra Azerbaycan Futbol Federasyonları Birliği (AFFA) Başkanı Rövneq Abdullayev de katıldı. Anlaşma ile Azerbaycan Premier Ligi, 2023-24 sezonunda 'Misli Premier Lig' adıyla oynanmaya devam edecek. Azerlotereya Yönetim Kurulu Başkanı Osman Karakuş ise sponsorluk anlaşmasıyla ilgili basına şu açıklamalarda bulundu;

'Misli markası olarak biz faaliyete başladığımız ilk günden itibaren Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Yıldırım Bey'in de söylediği gibi sporun gelişimine destek olmak bizim en önemli meselelerimizden biriydi. Geçen yıl başladığımız bu işbirliği çok olumlu neticeler verdi.?