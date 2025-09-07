Haberler

Azerbaycan Milli Takımı'nda Fernando Santos yerine ilk hedef Engin Fırat
Güncelleme:
Teknik Direktör Engin Fırat'ın menajeri Tolgahan Tuğlu, Azerbaycan Milli Takımı için adının geçmesiyle ilgili yaptığı açıklamada, "İlgi yoğun, resmi teklif gelirse masaya koyarız" dedi.

Uzun yıllardır Türk Teknik Direktör Engin Fırat'ın danışmanlığını yapan Tolgahan Tuğlu, deneyimli teknik adamın geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

'İSTERSE İMZA ATABİLİR'

Engin Fırat'ın Kenya Milli Takımı'ndaki görevinin ardından Arap ülkelerinden çok teklif aldığını ifade eden Tuğlu, "Bu, Engin hocanın kararsızlığı değildi. Kenya ile ilgili FIFA nezdindeki sözleşme fesih dosyasının sonucunu beklemek istedi. Dosya bu hafta kapandı. Artık kafası rahat isterse bugün, yarın imza atabilir" diye konuştu.

'AZERBAYCAN'DAN İLGİ YOĞUN'

Azerbaycan Milli Takımı'nda Portekizli çalıştırıcı Fernando Santos'un yerine Engin Fırat adının geçmesiyle ilgili konuşan Tolgahan Tuğlu, " Azerbaycan'dan beni arayan çok oldu. Ne kadar etkin kişilerdi bilemem ama ilgi gerçekten yoğun. Ancak bana ulaşan resmi bir teklif henüz yok. 'Gider mi?' Elbette, sonuçta kardeş ülke. Koşullar oluşursa evet. Azerbaycan, hocanın da saygı duyduğu bir futbol kültürü" şeklinde konuştu.

'KENYA'DA YAPTIKLARI ORTADA'

Fırat'ın, Azerbaycan Milli Takımı'nda başarılı işler yapabileceğini söyleyen Tuğlu, "Engin hoca öleni diriltir. Kenya'da yaptıkları ortada; yenilmezlik rekoru, ülke tarihinin ilk yurt dışı kupası, Asya şampiyonu Katar'ı Doha'da yenmesi, Afrika şampiyonu Fildişi Sahili ile deplasmanda berabere kalması, yine deplasmanda Rusya'dan puan almak Siz düşünün, Azerbaycan ile neler yapar" dedi.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
