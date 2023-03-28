Azerbaycan'ı farka boğan İsveç, rakip kaleye gol oldu yağdı

EURO 2024 Elemeleri F Grubu karşılaşmasında İsveç, sahasında Azerbaycan ile karşı karşıya geldi. Friends Arena'daki maçı İsveç 5-0'lık skorla kazandı.

İSVEÇ İKİNCİ YARIDA COŞTU

Mücadelede ev sahibi İsveç'e galibiyeti getiren golleri 38. dakikada Emil Forsberg, 65. dakikada Bahlul Mustafazafe (kendi kalesine), 79. dakikada Viktor Gyökeres, 88. dakikada Jesper Karlsson ve 89. dakikada Anthony Elanga kaydetti. Bu sonucun ardından İsveç, 2 maç sonunda 3 puana ulaştı. Azerbaycan iki maç sonunda puanla tanışamadı.

GELECEK MAÇLAR

İsveç, bir sonraki maç haftasında Avusturya deplasmanına gidecek. Azerbaycan, sahasında Estonya ile karşı karşıya gelecek.

AVUSTURYA SAHASINDA KAZANDI

Grubun diğer karşılaşmasında Avusturya sahasında Estonya'yı 2-1'lik skorla geçti. Estonya, 25. dakikada Rauno Sappinen ile öne geçerken Avusturya bu gole 68. dakikada Florian Kainz ve 88. dakikada Michael Gregoritsch ile karşılık verdi. Avusturya bu galibiyetle 6 puana yükseldi. Estonya oynadığı ilk maçta puanla tanışamadı.