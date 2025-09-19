Haberler

Azerbaycan Grand Prix'si Bu Hafta Sonu Başlıyor

Formula 1 2023 sezonunun 17. yarışı olan Azerbaycan Grand Prix'si, 51 tur üzerinden Bakü Şehir Pisti'nde gerçekleştirilecek. Yarış, 21 Eylül Pazar günü TSİ 14.00'te başlayacak.

Formula 1'de heyecan bu hafta sonu yapılacak Azerbaycan Grand Prix'siyle devam edecek.

Formula 1'de sezonun 17. yarışı Azerbaycan'da düzenlenecek. Azerbaycan Grand Prix'si, 6 bin 3 metre uzunluğundaki Bakü Şehir Pisti'nde 51 tur üzerinden yapılacak. Yarışta sıralama turları yarın TSİ 15.00, yarış ise 21 Eylül Pazar günü TSİ 14.00'te gerçekleştirilecek.

Geçtiğimiz sezon buradaki yarışı Avustralyalı pilot Oscar Piastri kazandı. İlk olarak 2016 yılında yapılan Azerbaycan Grand Prix'sinde bu pistteki en hızlı turu ise 2019 yılında 1: 43.009 derecesiyle Monakolu sürücü Charles Leclerc attı.

Geride kalan 16 yarışta Oscar Piastri 7, Lando Norris 5, Max Verstappen 3 ve George Russell da 1 kez kazandı.

Azerbaycan Grand Prix'si öncesinde pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar

1 - Oscar Piastri (Avustralya): 324 puan

2 - Lando Norris (Büyük Britanya): 293 puan

3 - Max Verstappen (Hollanda): 230 puan

4 - George Russell (Büyük Britanya): 194 puan

5 - Charles Leclerc (Monako): 163 puan

Takımlar

1 - McLaren: 617 puan

2 - Ferrari: 280 puan

3 - Mercedes: 260 puan

4 - Red Bull: 239 puan

5 - Williams: 86 puan - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
