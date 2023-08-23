Ayyıldızspor kadrosunu yeni isimlerle perçinleştirdi

Denizli amatör liglerinde başarılı bir mücadele ile geçtiğimiz sezonu U16, U17 ve U18 şampiyonu olarak tamamlayan Ayyıldızspor, yapılanma ve isim değişikliği ile yeni sezona merhaba dedi.

- Ayyıldız spor kadrosunu yeni isimlerle perçinleştirdi

DENİZLİ - Denizli amatör liglerinde başarılı bir mücadele ile geçtiğimiz sezonu U16, U17 ve U18 şampiyonu olarak tamamlayan Ayyıldız spor, yapılanma ve isim değişikliği ile yeni sezona merhaba dedi.

Denizli amatör liglerinde bir önceki sezon U16, U17 ve U18 şampiyonu olan Oto20 Ayyıldız spor, yeni sezonda yeni başarılar elde etmek için yapılanmaya gitti. Kırmızı-siyahlılarda güçlü bir yönetim kurularak büyük hedefler belirlendi. Ayyıldız spor'da Yyönetim kurulu; Kulüp Başkanı Ayşegül Günay, Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Ünal, Yönetim Kurulu Üyesi Turgut Sezer, Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Bağcı, Yönetim Kurulu Üyesi Çağdaş Günay'dan oluştu. 2023-2024 sezonunu Akkonak Stadı'nda düzenlenen görkemli bir tören ile açan Ayyıldız spor'u bu önemli gününde taraftarları da yalnız bırakmadı. Törende takıma ana sponsor olanlara da desteklerinden dolayı teşekkür edilerek, plaket verildi.

Yeni sezonda alt yapıya büyük önem verecek olan ve 155 lisanslı futbolcusu bulunan kırmızı-siyahlılar, U11'den U18'e kadar tüm yaş gruplarında mücadele ederken, A takımı ile de 1. Amatör Küme'de başarıyı kovalayacak.

Sinan Dirik: "Sporun önemini bilen sporun içinde olan birisiyim"

Konu ile ilgili olarak açıklamalarda bulunan Ayyıldız spor'a destek veren Sinan Dirik, kendisinin bir eğitimci olduğuna dikkat çekerek, "Sporun önemini bilen sporun içinde olan birisiyim. Denizli'de uzun yıllar Karate İhtisas Kulübü'nde karate çalıştım. Milli hakemlik yaptım. Siyah kuşak karateciyim. Şu anda aktif spor yapmıyorum. Artık yeni öğrencilerimizin yeni gençlerimizin spor yapması için elimizden gelen her türlü imkanı değerlendirmek ve o imkanı gençlere vermek için çaba sarf ediyoruz. Bu anlamda da hocalarımızın büyük gayretlerini gördüğümüzden dolayı Ayyıldızspor kulübümüze destek olmak ana sponsor olmak istedik. Her zaman onların yanındayız. Onların büyük başarılar yaşayacağını ve çok iyi yerlere geleceğini düşünüyoruz" dedi.

Hasan Metin: "Yaz okulumuz ve tüm yaş kategorilerimiz de kayıt ücreti ve aidat yoktur"

Geçen sene güzel başarılar elde ettiklerini söyleyen Ayyıldızspor Teknik Sorumlusu Hasan Metin de, "İyi bir ekibimiz vardı. 16-17 ve 18 kategorilerinde Denizli şampiyonu olarak Türkiye Şampiyonası Grup Finallerinde temsil ettik. Bu senede hedeflerimiz bu istikamette devam ediyor. İnşallah bu sezonda bu başarıları artırarak devam ettirmek istiyoruz. Geçen seneye göre bazı durumlarımız değişti. Geçen sene kulübümüzün adı Beşyıldızspor'du. Bu sene almış olduğumuz radikal kararla bir kulübümüzün ismini Ayyıldız SK olarak değiştirdik. Yeni yönetimimiz oluştu. Bu şekilde yeni sezona en iyi şekilde hazırlanıp başarılarımıza yeni başarılar eklemek istiyoruz" ifadelerini kullandı.