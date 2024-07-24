Ayyıldız Doğa Sporları Kulübü Üyeleri Ağrı Dağı'na Tırmandı

Ayyıldız Doğa Sporları Kulübü üyeleri Gökhan Ceylan, Savaş Söğüt, Taner Evelek, Bilal Tezer ve Ahmet Öner, Türkiye'nin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı'na 5 bin 137 metre tırmanarak büyük bir başarıya imza attı.

Söke'de pek çok dağcılık faaliyetine katılarak adından sıkça söz ettiren Ayyıldız Doğa Sporları Kulübü, bu kez Ağrı Dağı'nın zirvesine çıkarak bir kez daha dikkatleri üzerine çekti. Kulüp üyeleri, bu zorlu tırmanışı başarıyla tamamlayarak Söke'yi gururlandırdı. Ayyıldız Doğa Sporları Kulübü Başkanı Adem Gümüşsu sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Ayyıldız Doğa Sporları Kulübü'müz adına Türkiye'nin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı'na (5.137 metre) tırmanarak başarılı bir şekilde zirve yapan Gökhan Ceylan, Savaş Söğüt, Taner Evelek, Bilal Tezer ve Ahmet Öner'i tebrik ederim" ifadelerine yer verdi. - AYDIN