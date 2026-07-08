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Ayvalıkgücü'nde savunma için 2 imza tamam

Ayvalıkgücü'nde savunma için 2 imza tamam
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3. Lig 2. Grup'ta yeni sezona hazırlanan Ayvalıkgücü Belediyespor, iç transferde stoper Ahmet Batuhan Akyüz ile yeniden anlaşırken, dış transferde Burak Gürler'i kadrosuna kattı. Ayrıca kaleci Kaan Ün, Küçükçekmece Sinopspor'a transfer oldu.

3'üncü Lig 2'nci Grup'ta yeni sezon öncesi transfer harekatına başlayan Ayvalıkgücü Belediyespor iç transferde stoper Ahmet Batuhan Akyüz'le de anlaşmaya varırken, dış transferde yine defans oyuncusu Burak Gürler'i kadrosuna kattı. Defans hattında oynamasına rağmen geçen sezon 9 gol atan 27 yaşındaki Batuhan yuvada kaldı. Ayvalıkgücü'nün dış transferde imza attırdığı 25 yaşındaki stoper Burak Gürler ise geçen sezon Küçükçekmece Sinopspor'da forma giydi. Öte yandan Küçükçekmece Sinopspor da geçen yıl Ayvalıkgücü'nde oynayan kaleci Kaan Ün ile anlaşmaya vardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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