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Ayvalıkgücü Belediyespor, Mustafa Emirhan Özyaşar'ı Transfer Etti

Ayvalıkgücü Belediyespor, Mustafa Emirhan Özyaşar'ı Transfer Etti
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3'üncü Lig 2'nci Grup ekibi Ayvalıkgücü Belediyespor, Fatsa Belediyespor'dan ayrılan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Mustafa Emirhan Özyaşar ile anlaştı. Gaziantepspor altyapısından yetişen Özyaşar, kariyerinde Altınordu, Niğde Anadolu FK, Turgutluspor ve Gaziemir formaları giydi. Geçen sezonun ilk yarısında Karadeniz Ereğli Bld., ikinci yarısında ise Fatsa'da mücadele etti.

3'üncü Lig 2'nci Grup temsilcisi Ayvalıkgücü Belediyespor dış transferde Fatsa Belediyespor'dan ayrılan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Mustafa Emirhan Özyaşar'ı renklerine bağladı. Gaziantepspor altyapısında yetişerek kariyerinde Altınordu, Niğde Anadolu FK, Turgutluspor, Gaziemir formalarını da giyen futbolcu geçen sezon ilk yarıda Karadeniz Ereğli Bld, ikinci yarıda Fatsa'da oynadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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