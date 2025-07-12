Ayvalıkgücü Belediyespor, Transfer Hareketlerine Başladı

Ayvalıkgücü Belediyespor, Transfer Hareketlerine Başladı
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TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta mücadele eden Ayvalıkgücü Belediyespor, Teknik Direktör Mehmet Yıkılmazdağ yönetiminde 3 yeni oyuncu transfer etti. Takım, Çayelispor'dan Ahmet Batuhan Akyüz, Aliağa FK'dan Adnan Demir ve İnegöl Kafkasspor'dan Yağız Haydar Doğan'ı kadrosuna kattı.

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta sezon öncesinde Teknik Direktör Mehmet Yıkılmazdağ'ın yanı sıra takımın tecrübeli isimleri Polat Güren, Hamit Kurt ve Tugay Yıldırım'la sözleşme yenileyerek transfer harekatına başlayan Ayvalıkgücü Belediyespor 3 takviye birden yaptı. Kırmızı-beyazlı kulüp Çayelispor'dan 26 yaşındaki stoper Ahmet Batuhan Akyüz, Aliağa FK'dan 24 yaşındaki sol bek Adnan Demir ve İnegöl Kafkasspor'dan 20 yaşındaki forvet Yağız Haydar Doğan'ı renklerine bağladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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