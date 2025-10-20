Ayvalıkgücü Belediyespor Son Haftalarda Çıkış Yakaladı

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta bu sezon ilk 5 haftada bocalayan Ayvalıkgücü Belediyespor son iki maçta kendini buldu. Ligde art arda 3 sezon Play-Off oynayıp 2'nci Lig'i ıskalayan Ayvalık, bu sezon ilk hafta kazandıktan sonra 4 hafta boyunca galibiyete hasret kalarak alt sıralara geriledi. Kırmızı-beyazlı ekip, geçen hafta güçlü rakibi Eskişehirspor'u evinde 2-0 yenmesinin ardından dün Bornova 1877'yi de İzmir'de 3-0'la geçti. Son iki haftada kalesini gole kapatan Ayvalık, 11 puana ulaştı. İç sahada çıktığı ilk 3 maçta geçen sezondan sarkan cezası yüzünden taraftarından yoksun olan Ayvalıkgücü bu hafta cumartesi günü namağlup rakibi Söke 1970 SK önünde taraftarına kavuşacak.

