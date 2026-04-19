Ayvalıkgücü bu kez başarmak istiyor

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta normal sezonun son haftasında evinde İzmir Çoruhlu FK'yı 9-1 yenerek rakibinin kümede kalma umutlarını bitiren Ayvalıkgücü Belediyespor, moralli girdiği play-offtaki rakibi Karşıyaka'yı bekliyor. Takımı amatör ligden de çıkaran teknik direktör Mehmet Yıkılmazdağ yönetiminde 3'üncü ligde üst üste 4'üncü kez play-off oynalaya hazırlanan Ayvalıkgücü geçen sezon finalde kaçırdığı 2'nci lig hedefine bu kez ulaşmayı istiyor. Karşıyaka'yı 24 Nisan Cuma günü evindeki ilk maçta konuk edecek Ayvalıkgücü, 28 Nisan Salı ise İzmir'de rövanşa çıkacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı