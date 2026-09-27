Ayvalıkgücü Belediyespor, Bigaspor'u 2-1 yenerek 9 puana ulaştı

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3'üncü Lig 2'nci Grup'ta ilk 2 maçını kazandıktan sonra geçen hafta deplasmanda Eskişehir Anadoluspor'a 3-0 yenilerek sevenlerini üzen Ayvalıkgücü Belediyespor, evinde ligin flaş ekiplerinden Bigaspor'u 2-1 yenerek gönül aldı. Ayvalık'a namağlup gelen rakibine ilk yenilgisini tattıran kırmızı-beyazlılar, 9 puana ulaşarak zirve yarışını bırakmadı. Bigaspor'u her iki yarıda Atakan'ın attığı gollerle dize getiren Ayvalıkgücü Belediyespor, yine iç sahada oynayacağı Söke randevusu öncesi moral buldu. Ayvalık ekibinde Atakan, gol sayısını 4'e çıkardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı