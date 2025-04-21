Ayvalıkgücü Belediyespor, 2'nci Lig'e Bir Adım Daha Yaklaştı

3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta takipçileri Aliağa Futbol ve 52 Orduspor FK'yla kıyasıya bir şampiyonluk yarışı veren lider Ayvalıkgücü Belediyespor, Viranşehir Belediyespor'u deplasmanda tek golle yenerek son hafta öncesi 2'nci Lig'in kapısını araladı. Aliağa'nın farklı kazandığı haftada Viranşehir önünde uzun süre eşitliği bozamayıp liderliği kaptırma tehlikesi yaşayan Ayvalıkgücü, 81'inci dakikada Cuma Ali'nin attığı golle bayram yaptı.

Grupta 62 puana ulaşan Ayvalık ekibi son haftaya 61 puanlı Aliağa FK'nın 1 puan önünde girdi. Çorluspor 1947'yle berabere kalan Orduspor ise şampiyonluk şansını kaybetti. Son hafta cumartesi günü Play-Off potasındaki Pazarspor'u konuk edecek Ayvalıkgücü kazanırsa Aliağa'nın alacağı sonuca bakmaksızın şampiyon olup 2'nci Lig'e çıkacak. Neredeyse tüm kariyerini geçirdiği takımı daha önce iki kez Bölgesel Amatör Lig'de şampiyon yapan teknik direktör Mehmet Yıkılmazdağ, kırmızı-beyazlıları bu kez 2'nci Lig'e taşıyacak.