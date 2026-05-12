ABD şampiyonu güreşçi Demiroğlu'ndan Marmaris Kaymakamı Kaya'ya Ziyaret

Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, U.S. Open Championships'te altın madalya kazanan milli güreşçi Aytaç Demiroğlu'nu makamında kabul ederek başarılarını kutladı.

Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen güreş organizasyonu "U.S. Open Championships"te altın madalya kazanan milli sporcu Aytaç Demiroğlu, Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya'ya ziyarette bulundu.

Grekoromen stilde şampiyonluğa ulaşan ilk Türk sporcu olan Demiroğlu, Kaymakam Kaya ile makamında bir araya geldi.

Milli güreşçi, ziyaretinde organizasyon süreci ve ABD'deki müsabakalara hazırlık aşamaları hakkında Kaya'ya bilgi vererek şampiyonluk sevincini paylaştı.

Demircioğlu, ABD tarihinde bu organizasyonda altın madalya kazanan ilk Türk sporcu olma unvanını elde ettiğini kaydetti.

Kaymakam Nurullah Kaya, Aytaç Demiroğlu'nu uluslararası başarılarından dolayı kutladı.

Milli sporcunun elde ettiği başarının gurur verici olduğunu ifade eden Kaya, Demiroğlu'na başarılarının devamını diledi.

Kaynak: AA / Sabri Kesen
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıTeslime Nazlı Özer:

Vay be Demiroğlu başarılı olmuş ama biliyor musunuz Marmaris'te bir de 6 tane balık üretim tesisi var amk.

Haber YorumlarıMehmet Akif Aksoy:

Demiroğlu'yu tebrik ederim. Benim oğlum da spor yapıyor. Böyle başarılar hayata değer katıyor. Ama eğitim maliyetleri çok yüksek. Devlet desteği olmasa, bizim gibi aileler yapamaz. Kaymakamın ziyareti güzel. Ama sporcuların maddi durumlarına da bakılması gerekir.

Haber Yorumlarıİrem Güleç:

bu ziyaretin ardında daha büyük bir plan var mı acaba? kaymakamın neden tam bu zamanda böyle bir kutlama organize ettiğini merak ediyorum. devlet kurumları böyle şeyler yaparken her zaman bir siyasi hesap vardır bence. demiroğlu'nun başarısı şüphesiz takdire değer ama medyada neden bu kadar ön plana çıkartıldığını anlamak lazım.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

