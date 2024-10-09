Ayşenur Günay, Para Okçuluk Türkiye Şampiyonu Oldu
Antalya'da düzenlenen Para Okçuluk Türkiye Şampiyonası'nda Batmanlı Ayşenur Günay, klasik yayda tüm rakiplerini eleyerek şampiyon oldu. 20 kulüpten 46 sporcunun katıldığı yarışmada, Ayşenur yarı finalde Avrupa Şampiyonu Yağmur Şengül'ü, finalde ise 2024 Paris Olimpiyatları'nda 2. olan Merve Nur Eroğlu'nu geride bıraktı.
Antalya'da düzenlenen Para Okçuluk Türkiye Şampiyonası tamamlandı. Kadınlar kategorisinde klasik yayda yarışan Batmanlı Ayşenur Günay tüm rakiplerini eleyerek şampiyon oldu.
Türkiye Okçuluk Federasyonunun 2024 faaliyet programında yer alan ve 100. Yıl Okçuluk Tesislerinde 7 Ekimde başlayan organizasyonda 20 kulüpten 46 sporcu, şampiyonluk için mücadele etti. Şampiyonaya Batman'dan katılan Ayşenur Günay, yarı finalde Avrupa Şampiyonu olan rakibi Yağmur Şengül'ü yenerek adını Türkiye finaline yazdırdı. Finalde ise başarılı sporcu Ayşenur Güney, 2024 Paris olimpiyatlarında 2. olan Merve Nur Eroğlu'nu da eleyerek Türkiye şampiyonu oldu. - BATMAN