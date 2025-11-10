Aysel Özkan, İslami Dayanışma Oyunları'nda 3 Altın Madalya Kazandı

Milli halterci Aysel Özkan, 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda koparmada 98 kg, silkmede 118 kg ve toplamda 216 kg ile 3 altın madalya kazandı.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda, milli sporculardan madalyalar gelmeye devam ediyor. Türkiye'yi halter kadınlar 63 kg'da temsil eden Aysel Özkan koparmada 98 kg, silkmede 118 kg ve toplamda 216 kg ile 3 altın madalya kazandı. - İSTANBUL