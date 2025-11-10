Aysel Özkan, İslami Dayanışma Oyunları'nda 3 Altın Madalya Kazandı
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda, milli sporculardan madalyalar gelmeye devam ediyor. Türkiye'yi halter kadınlar 63 kg'da temsil eden Aysel Özkan koparmada 98 kg, silkmede 118 kg ve toplamda 216 kg ile 3 altın madalya kazandı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor