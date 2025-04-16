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Aysel Özkan, Avrupa Halter Şampiyonası'nda Gümüş Madalya Kazandı

Aysel Özkan, Avrupa Halter Şampiyonası'nda Gümüş Madalya Kazandı
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Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası'nda milli sporcu Aysel Özkan, kadınlar 64 kiloda gümüş madalya kazanarak Avrupa ikincisi oldu. Özkan, koparmada 100 kilo ile altın madalya alırken, silkmede dördüncü sırada yer aldı.

Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası'nda podyuma çıkan milli sporcu Aysel Özkan gümüş madalya kazandı.

Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası dördüncü günün akşam seansında kadınlar 64 kiloda Aysel Özkan ve Nuray Güngör podyuma çıktı. Aysel Özkan koparmada 100 kiloluk derecesiyle altın madalya kazandı. Özkan silkmede 122 kilo ile dördüncü, olurken toplamda elde ettiği 222 kiloluk derecesiyle gümüş madalya kazanarak Avrupa ikincisi oldu. Nuray Güngör ise koparmada 96 kilo beşinci, silkmede 121 kilo ile altıncı ve toplamda elde ettiği 217 kilo ile beşinci sırada yer aldı.

Böylelikle şampiyonada dördüncü gün sonunda 8 altın, 7 gümüş ve 4 bronz olmak üzere toplam madalya 19 oldu. - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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