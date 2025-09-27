Ayşegül Karagöz, Dart Dünya Şampiyonu Oldu

GÜNEY Kore'de düzenlenen Dart Dünya Şampiyonası'nda Ay-yıldızlı formayla yarışan Denizlili sporcu Ayşegül Karagöz, bugün TSİ 05.00 'de oynanan final maçında Finlandiyalı rakibini 5-2 mağlup ederek Genç Kızlar Dünya Şampiyonu oldu.

DART HEYECANI GÜNEY KORE'DE YAŞANDI

Dünya Dart Kupası 23-27 Eylül 2025 tarihleri arasında Güney Kore'nin Goyang kentinde gerçekleşti. Dünyanın dört bir yanından gelen güçlü rakiplerin mücadele ettiği organizasyonda Türkiye'yi temsil eden milli sporcular başarılı sonuçlara imza attı.

DENİZLİLİ AYŞEGÜL'DEN TARİHİ BAŞARI

Denizli'nin Türk sporuna kazandırdığı milli sporculardan Ayşegül Karagöz, Genç Kızlar kategorisinde rakiplerini yenerek namağlup finale yükseldi. Grup maçlarının ardından son 16 turunda Çinli sporcuyu, çeyrek finalde Yeni Zelandalı sporcuyu, yarı finalde ise Moğol sporcuyu yenen Karagöz, finalde Finlandiyalı sporcu Lida Lanko'nun rakibi oldu.

FİNAL TSİ 05.00'TE OYNANDI

Final müsabakasında rakibine 5-2 üstünlük kurarak sahadan ayrılan Ayşegül Karagöz, genç kızlar kategorisinde altın madalyanın sahibi oldu. Denizli Necla Ergun Abalıoğlu Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 10'uncu sınıf öğrencisi Ayşegül Karagöz, Avrupa Şampiyonluğu'nun ardından kariyerine Dünya Kupası Şampiyonluğu'nu da yazdırarak tarihi bir başarıya imza attı. Denizlili milli sporcu Ayşegül Karagöz'e arkadaşları ve sevenleri tarafından sosyal medyadan tebrik mesajları yağdı. Genç sporcuyu elde ettiği başarı dolayısıyla kutlayan Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürü Süleyman Erdoğan, Ayşegül Karagöz'ün ay-yıldızlı formayla Türkiye'yi en iyi şekilde temsil ettiğini, çok çalışmanın yanında zafere inanmanın başarıyı beraberinde getirdiğini söyleyerek gurur duyduğunu ifade etti.