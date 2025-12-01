Ayşe Kavlak, Bosna Hersek'teki Taekwondo Turnuvasında Üçüncülük Elde Etti

Bosna Hersek'in Saraybosna şehrinde düzenlenen Taekwondo turnuvasında Aydın Gençlikspor sporcusu Ayşe Kavlak üçüncü oldu.

30 Kasım - 1 Aralık tarihleri arasında Bosna Hersek'in Saraybosna şehrinde düzenlenen Bosnia and Herzegovina Open G1 2025 Uluslararası Taekwondo Turnuvası'nda, Büyük Bayanlar 49 kilogram kategorisinde yarışan Ayşe Kavlak üçüncü oldu. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Sporcumuzu tebrik eder, başarılarının devamını dileriz" denildi. - AYDIN