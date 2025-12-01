Haberler

Ayşe Kavlak, Bosna Hersek'teki Taekwondo Turnuvasında Üçüncülük Elde Etti

Ayşe Kavlak, Bosna Hersek'teki Taekwondo Turnuvasında Üçüncülük Elde Etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın Gençlikspor sporcusu Ayşe Kavlak, Bosna Hersek'in Saraybosna şehrinde düzenlenen Uluslararası Taekwondo Turnuvası'nda büyük bayanlar 49 kilogram kategorisinde üçüncü oldu. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, sporcuyu tebrik etti.

Bosna Hersek'in Saraybosna şehrinde düzenlenen Taekwondo turnuvasında Aydın Gençlikspor sporcusu Ayşe Kavlak üçüncü oldu.

30 Kasım - 1 Aralık tarihleri arasında Bosna Hersek'in Saraybosna şehrinde düzenlenen Bosnia and Herzegovina Open G1 2025 Uluslararası Taekwondo Turnuvası'nda, Büyük Bayanlar 49 kilogram kategorisinde yarışan Ayşe Kavlak üçüncü oldu. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Sporcumuzu tebrik eder, başarılarının devamını dileriz" denildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Özel'in A takımı belli oldu! Kılıçdaroğlu'na yakın isimler gitti, Koç Holding'den sürpriz transfer var

Kılıçdaroğlu'na yakın isimler gitti, Koç Holding'den sürpriz transfer
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kara kış İstanbul'un kapısında! Tarih verildi, lapa lapa yağacak

Kara kış İstanbul'un kapısında! Tarih verildi, lapa lapa yağacak
Yozgat'ta dev altın rezervi keşfi! Değeri yaklaşık 4 milyar dolar

Bir ilimizde dev altın keşfi! Milyarlarca dolardan bahsediliyor
Kalın bağırsağı yırtıldı! Şaka diye makatına hava bastılar

Kalın bağırsağı yırtıldı! Şaka diye makatına hava bastılar
Görüntüler infial yaratmıştı! Küçük çocuğa dehşeti yaşatan cani bakın kim çıktı

Küçük çocuğa dehşeti yaşatan cani bakın kim çıktı! Savunması skandal
Kara kış İstanbul'un kapısında! Tarih verildi, lapa lapa yağacak

Kara kış İstanbul'un kapısında! Tarih verildi, lapa lapa yağacak
-27 derecede şortla yürüyenler: Sibirya'dan akılalmaz görüntüler

-27 derecede akılalmaz görüntü: Dondurucu soğukta böyle dolaştılar
Ünlü İsim, ehliyet sınavı için İstanbul'dan Malatya'ya 1100 km yol gitti

Görüntüdeki ismi tanıdınız mı? Ehliyet sınavı için 1110 km yol gitti
Togg'dan 1 milyon TL'ye kadar sıfır faizli kredi kampanyası

TOGG'dan herkesi araba sahibi yapacak kampanya! İki modelde geçerli
Almanya'dan gelen gurbetçi, lüks aracıyla köy yollarında ilgi odağı oldu

Herkes onu konuştu: Lüks aracıyla köy yollarında şov yaptı!
Kırmızı bültenle aranan 12 suçlu Türkiye'ye getirildi

Kırmızı bültenle aranan 12 suçlu Türkiye'ye getirildi
Ajax taraftarı adeta stadı yaktı, hakem maçı erteledi

Adeta stadı yaktılar! Futbolcular sahadan kaçtı, maç ertelendi
Ankara'da telebar operasyonu! 56 kişi gözaltına alındı

Şehri ayağa kaldıran telebar operasyonu! Çok sayıda gözaltı var
Ailesiyle birlikte evlerinde ölü bulunmuştu! 5 yaşındaki Samyeli'nin en mutlu anları ortaya çıktı

5 yaşındaki Samyeli'nin en mutlu anları ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.