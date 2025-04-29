Ayşe Eygi, Uluslararası Zafer Turnuvasında Türkiye'yi Temsil Edecek

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinden Ayşe Eygi Antalya'da düzenlenecek güreş turnuvasında ay yıldızlı formayla ülkemizi temsil edecek.

Kadınlar Güreş Türkiye Şampiyonasında dereceye giren Ayşe Eygi Milli Takım kampına davet edilmişti. Ayşe Eygi Edirne'de devam eden Milli Takım hazırlık kampında çalışmalarını sürdürüyordu. Ayşe Eygi 02-04 Mayıs tarihleri arasında Antalya'da düzenlenecek olan Uluslararası Zafer Turnuvasında 43 kiloda ülkemizi temsil edecek. Güreş Antrenörü Elis Yıldız; "Uluslararası Zafer Turnuvasında 43 kiloda ülkemizi temsil edecek sporcumuz Ayşe Eygi'ye başarılar dileriz. Darısı Avrupa ve Dünya şampiyonalarına olması dileğiyle" dedi. - MUĞLA