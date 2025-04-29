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Ayşe Eygi, Uluslararası Zafer Turnuvasında Türkiye'yi Temsil Edecek

Ayşe Eygi, Uluslararası Zafer Turnuvasında Türkiye'yi Temsil Edecek
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Muğla'nın Köyceğiz ilçesinden Ayşe Eygi, Antalya'da düzenlenecek Uluslararası Zafer Turnuvası'nda 43 kiloda ay yıldızlı formayla ülkemizi temsil edecek.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinden Ayşe Eygi Antalya'da düzenlenecek güreş turnuvasında ay yıldızlı formayla ülkemizi temsil edecek.

Kadınlar Güreş Türkiye Şampiyonasında dereceye giren Ayşe Eygi Milli Takım kampına davet edilmişti. Ayşe Eygi Edirne'de devam eden Milli Takım hazırlık kampında çalışmalarını sürdürüyordu. Ayşe Eygi 02-04 Mayıs tarihleri arasında Antalya'da düzenlenecek olan Uluslararası Zafer Turnuvasında 43 kiloda ülkemizi temsil edecek. Güreş Antrenörü Elis Yıldız; "Uluslararası Zafer Turnuvasında 43 kiloda ülkemizi temsil edecek sporcumuz Ayşe Eygi'ye başarılar dileriz. Darısı Avrupa ve Dünya şampiyonalarına olması dileğiyle" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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