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Ayşe Cora: İyi Basketbol Oynayarak Galip Geldiğimiz İçin Mutluyuz

Ayşe Cora: İyi Basketbol Oynayarak Galip Geldiğimiz İçin Mutluyuz
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A Milli Kadın Basketbol Takımı oyuncusu Ayşe Cora, Romanya karşısında elde ettikleri 101-54'lük galibiyetin ardından, maçın duygusal önemine vurgu yaptı ve takım olarak iyi bir performans sergileyerek galip geldikleri için mutluluklarını ifade etti.

Ayşe Cora : İyi basketbol oynayarak, galibiyetle ayrıldığımız için çok mutluyuz

Gökhan HEBEPCİ - Metin ARSLANCAN / İSTANBUL, - A Milli Kadın Basketbol Takımı oyuncularından Ayşe Cora, "Çok tempolu oynadık ve bu Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki ilk resmi maçtı milli takımlar için. O yüzden bizim için ayrıca duygusal ve önemli bir maçtı. Tabii ki iyi basketbol oynayarak, galibiyetle ayrıldığımız için çok mutluyuz" dedi.

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu'ndaki üçüncü maçında Romanya'yı 101-54 mağlup etti. Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan karşılaşmanın ardından Ay-yıldızlı ekipte mücadeleyi 7 sayı, 2 asist ve 2 ribaund ile tamamlayan Ayşe Cora, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Kısa bir süre içinde takım olarak iyi bir performans göstermeye çalıştıklarını aktaran 31 yaşındaki milli basketbolcu, "O yüzden bence bugün kendi sahamızda iyi de bir basketbol oynadığımızı düşünüyorum. Çok tempolu oynadık ve bu Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki ilk resmi maçtı milli takımlar için. O yüzden bizim için ayrıca duygusal ve önemli bir maçtı. Tabii ki iyi basketbol oynayarak, galibiyetle ayrıldığımız için çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

Müsabakada kendilerini destekleyen taraftarlardan övgüyle söz eden deneyimli oyuncu, "Bugün taraftar çok güzeldi. Hiç susmadılar. Gençlerimiz vardı. Küçük kız çocuklarımız özellikle çok fazlaydı. Bu tabii bizi çok mutlu etti. Onlarla maçtan sonra vakit de geçirmeye çalıştık. Umuyorum ki bu destek artarak devam eder" diye konuştu.

'SLOVAKYA MAÇINA AYNI CİDDİYETLE AYNI İSTEKLE HAZIRLANACAĞIZ'

Slovakya'nın Romanya'ya göre daha güçlü olduğunun altını çizen Ayşe Cora, "Bizim odak noktamız rakip takımın ne kadar iyi, güçlü olduğundan çok biz en iyi ne yapabiliriz? Yani biz sahadaki rakibe göre hazırlanan bir ekip değiliz. Zaten bugünkü fark da o yüzden oluştu. Slovakya'ya da aynı bu maça hazırlandığımız gibi farklı bir hazırlık olmayacak. Aynı ciddiyetle aynı istekle hazırlanacağız ve umuyorum ki o maçta da iyi bir galibiyet alırız" ifadeleriyle konuşmasını noktaladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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