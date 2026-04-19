Milli cimnastikçiler Ayşe Begüm Onbaşı ile Can Derviş, Dünya Kupası'nın Suzuki ayağında 3'üncü oldu

Ayşe Begüm Onbaşı ile Can Derviş, Aerobik Cimnastik Dünya Kupası'nın Japonya'da gerçekleştirilen ayağında bronz madalya kazandı.

Türkiye Cimnastik Federasyonunun açıklamasına göre Ayşe Begüm ile Can, başkent Tokyo'daki organizasyonda çiftler kategorisinde mücadele etti.

Dünya Kupası'nın Suzuki ayağını 18.975 puanla tamamlayan ikili, bronz madalyanın sahibi oldu.