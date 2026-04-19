Milli cimnastikçiler Ayşe Begüm Onbaşı ile Can Derviş, Dünya Kupası'nın Suzuki ayağında 3'üncü oldu
Türkiye'nin sporcuları Ayşe Begüm Onbaşı ve Can Derviş, Japonya'da düzenlenen Aerobik Cimnastik Dünya Kupası'nda çiftler kategorisinde bronz madalya elde etti. İkili, Tokyo'daki organizasyonda 18.975 puanla bu başarıyı elde etti.
Kaynak: AA / Çağlanur Tuncel