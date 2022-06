Ayşe Begüm Onbaşı'na İzmir'de coşkulu karşılama

"TÜRK BAYRAĞINI DÜNYANIN HER NOKTASINDA DALGALANDIRMAK İÇİN VAR GÜCÜMLE ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİM""Emeği geçen herkese, özellikle de beni asla yalnız bırakmayan, her düştüğümde kaldıran antrenörüm Mehmet Ali Ekin'e teşekkür ediyorum" diyen milli cimnastikçi, "Bu süreçte beni destekleyen aileme, arkadaşlarıma, Gençlik Spor Bakanlığı'na, Cimnastik Federasyonumuza, yarış boyunca bizi yalnız bırakamayan Başkanımız Sayın Suat Çelen'e teknik ekibimize, antrenörlerimize, hakemlerimize, Türkiye'den tüm güzel desteklerini gönderen tanıdığım tanımadığım güzel insanlara, kısacası herkese teşekkürlerimi iletiyorum. Çok şükür bu madalyayı takmak nasip oldu, çok mutluyuz. Türk bayrağını dünyanın her noktasında dalgalandırmak için var gücümle çalışmaya devam edeceğim" şeklinde konuştu.

Demirören Haber Ajansı / Spor