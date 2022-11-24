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Dünyanın konuştuğu kareye Ronaldo'dan olay yorum: Güzel fotoğrafmış

Spor Haberleri

Dünyanın konuştuğu kareye Ronaldo'dan olay yorum: Güzel fotoğrafmış

Cristiano Ronaldo'nun attığı golden sonra Messi fotoğrafının önünde sevinç yapması gündemi salladı. Portekizli yıldız maçın ardından, "Fotoğrafı gördüm, çok güzelmiş" açıklamasıyla tartışmalar alevlendi.

Portekiz'in Gana'yı 3-2 mağlup ettiği maçta attığı golle pek çok rekor kıran Ronaldo, yaptığı sevinçle de gündemi salladı. Ronaldo, gol sevincini Messi fotoğrafının önünde yaptı.

"TESADÜF DEĞİLDİ"

Ronaldo'nun sevincini o noktada yapmasının bilinçli bir hareket olduğuna dair çokça yorum yazıldı. Portekizli yıldız da maçın ardından bu görüşleri doğrular nitelikte açıklama yaptı.

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"GÜZEL FOTOĞRAFMIŞ"

Gol sevinci yaptığı yerle ilgili yöneltilen soruya Ronaldo, "Fotoğrafı gördüm, çok güzelmiş. Beğendim" diyerek yanıt verdi. Portekizli starın bu sözleri, o noktaya bilerek gittiği şeklinde yorumlandı.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor

Cristiano Ronaldo Portekiz Spor Haberler

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