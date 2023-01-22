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Ayrılıklar sevdaya dahil değilmiş! Weghorst, Manchester'a gider gitmez Beşiktaş'a salladı

Spor Haberleri

Beşiktaş'tan Manchester United'a transfer olan Wout Weghorst, Siyah-Beyazlılar'daki antrenman kalitesini eleştirdi. İngiliz basınına konuşan Hollandalı forvet, "Dürüst olmak gerekirse antrenmanlardan memnun olmadığımı menajerime söylüyordum. Manchester'dan gelen telefonu asla unutmayacağım" dedi.

Sezon başında Burnley'den Beşiktaş'a kiralık olarak gelen Wout Weghorts, Manchester United'a transfer olduktan sonra çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sky Sports'a konuşan Hollandalı forvet, Beşiktaş'taki antrenman kalitesinden şikayet etti.

Ayrılıklar sevdaya dahil değilmiş! Weghorst, Manchester'a gider gitmez Beşiktaş'a salladı

"MEMNUN DEĞİLDİM"

Beşiktaş'taki antrenmanlar için menajerine mesaj attığını söyleyen Weghorts, "Beşiktaş'ta antrenmanlardan memnun olmadığım için menajerime mesaj atıyordum. Dürüst olmak gerekirse bundan şikayetçiydim" dedi.

Ayrılıklar sevdaya dahil değilmiş! Weghorst, Manchester'a gider gitmez Beşiktaş'a salladı

"UNUTAMAYACAĞIM BİR TELEFON"

Weghorst, sözlerini şöyle sürdürdü: "Daha sonra menajerim Manchester United'ın antrenörü Erik ten Hag'ın beni istediğini söyledi ve asla unutamayacağım bir telefon görüşmesi oldu. Burada olmak özel bir şey ve gerçekten gurur duyuyorum. Manchester United için her şeyimi vereceğim."

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Manchester United FC Wout Weghorst Beşiktaş Spor Haberler

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