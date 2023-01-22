Ayrılıklar sevdaya dahil değilmiş! Weghorst, Manchester'a gider gitmez Beşiktaş'a salladı

Sezon başında Burnley'den Beşiktaş'a kiralık olarak gelen Wout Weghorts, Manchester United'a transfer olduktan sonra çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sky Sports'a konuşan Hollandalı forvet, Beşiktaş'taki antrenman kalitesinden şikayet etti.

"MEMNUN DEĞİLDİM"

Beşiktaş'taki antrenmanlar için menajerine mesaj attığını söyleyen Weghorts, "Beşiktaş'ta antrenmanlardan memnun olmadığım için menajerime mesaj atıyordum. Dürüst olmak gerekirse bundan şikayetçiydim" dedi.

"UNUTAMAYACAĞIM BİR TELEFON"

Weghorst, sözlerini şöyle sürdürdü: "Daha sonra menajerim Manchester United'ın antrenörü Erik ten Hag'ın beni istediğini söyledi ve asla unutamayacağım bir telefon görüşmesi oldu. Burada olmak özel bir şey ve gerçekten gurur duyuyorum. Manchester United için her şeyimi vereceğim."