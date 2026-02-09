Ayrılık adım adım yaklaşıyor! Emre Belözoğlu'nun Kasımpaşa'sı 48 dakika 10 kişi oynayan rakibine de kaybetti
Süper Lig'in 21. hafta maçında Gaziantep FK, 42. dakikada 10 kişi kalmasına rağmen sahasında ağırladı Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti ve ligde 7 hafta sonra kazandı. Emre Belözoğlu yönetimindeki Kasımpaşa'nın galibiyet hasreti 8 maça çıktı.
Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Gaziantep FK ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan maçı Gaziantep FK, 2-1'lik skorla kazandı.
GAZİANTEP FK 10 KİŞİ KALMASINA RAĞMEN GALİP
Kasımpaşa, 16. dakikada Adrian Benedyczak'ın golüyle deplasmanda 1-0 öne geçti. Ev sahibi ekipten bu gole yanıt gecikmedi. Gaziantep FK, 24. dakikada Kacper Kozlowski ile skora denge getirdi. İyi oyununu sürdüren Gaziantep FK, 36. dakikada Muhammed Bayo ile 2-1 öne geçti. Ev sahibi ekip, Drissa Camara'nın 42. dakikada kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. İkinci yarıda kalesini gole kapayan Gaziantep FK, mücadeleyi kazandı.
7 MAÇLIK HASRET SONA ERDİ
Bu sonuçla birlikte ligde 7 maç aradan sonra kazanan Burak Yılmaz'ın ekibi Gaziantep FK, 28 puana yükseldi.
KAZANAMAMA SERİSİ 8 MAÇA ÇIKTI
Süper Lig'deki galibiyet hasreti 8 maça yükselen Emre Belözoğlu yönetimindeki Kasımpaşa ise 16 puanda kaldı.
SIRADAKİ MAÇLAR
Ligin bir sonraki maç haftasında Gaziantep FK,Kocaelispor deplasmanına gidecek. Kasımpaşa, sahasında Fatih Karagümrük ile kozlarını paylaşacak.