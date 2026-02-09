Haberler

Ayrılık adım adım yaklaşıyor! Emre Belözoğlu'nun Kasımpaşa'sı 48 dakika 10 kişi oynayan rakibine de kaybetti

Ayrılık adım adım yaklaşıyor! Emre Belözoğlu'nun Kasımpaşa'sı 48 dakika 10 kişi oynayan rakibine de kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Süper Lig'in 21. hafta maçında Gaziantep FK, 42. dakikada 10 kişi kalmasına rağmen sahasında ağırladı Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti ve ligde 7 hafta sonra kazandı. Emre Belözoğlu yönetimindeki Kasımpaşa'nın galibiyet hasreti 8 maça çıktı.

  • Gaziantep FK, Süper Lig'in 21. haftasında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti.
  • Gaziantep FK, 42. dakikada 10 kişi kalmasına rağmen maçı kazandı.
  • Kasımpaşa, Süper Lig'deki galibiyet hasretini 8 maça çıkardı.

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Gaziantep FK ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan maçı Gaziantep FK, 2-1'lik skorla kazandı.

GAZİANTEP FK 10 KİŞİ KALMASINA RAĞMEN GALİP

Kasımpaşa, 16. dakikada Adrian Benedyczak'ın golüyle deplasmanda 1-0 öne geçti. Ev sahibi ekipten bu gole yanıt gecikmedi. Gaziantep FK, 24. dakikada Kacper Kozlowski ile skora denge getirdi. İyi oyununu sürdüren Gaziantep FK, 36. dakikada Muhammed Bayo ile 2-1 öne geçti. Ev sahibi ekip, Drissa Camara'nın 42. dakikada kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. İkinci yarıda kalesini gole kapayan Gaziantep FK, mücadeleyi kazandı.

Ayrılık adım adım yaklaşıyor! Emre Belözoğlu'nun Kasımpaşa'sı 48 dakika 10 kişi oynayan rakibine de kaybetti

7 MAÇLIK HASRET SONA ERDİ

Bu sonuçla birlikte ligde 7 maç aradan sonra kazanan Burak Yılmaz'ın ekibi Gaziantep FK, 28 puana yükseldi.

KAZANAMAMA SERİSİ 8 MAÇA ÇIKTI

Süper Lig'deki galibiyet hasreti 8 maça yükselen Emre Belözoğlu yönetimindeki Kasımpaşa ise 16 puanda kaldı.

Ayrılık adım adım yaklaşıyor! Emre Belözoğlu'nun Kasımpaşa'sı 48 dakika 10 kişi oynayan rakibine de kaybetti

SIRADAKİ MAÇLAR

Ligin bir sonraki maç haftasında Gaziantep FK,Kocaelispor deplasmanına gidecek. Kasımpaşa, sahasında Fatih Karagümrük ile kozlarını paylaşacak.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

RAMS Başakşehir yeni sezonun ilk transferini yaptı

Süper Lig şampiyonu, yeni sezonun ilk transferini yaptı
İşte Özgür Özel'in CHP'den istifa eden Mesut Özarslan'a attığı küfürlü mesajlar

İşte Özel'in CHP'den istifa eden Özarslan'a attığı küfürlü mesajlar
Boğaziçi Üniversitesi karıştı

Boğaziçi Üniversitesi karıştı
Fenerbahçe'nin yaz transferindeki hedefi: Kevin Zenon

Haziran ayındaki ilk transfer şimdiden belli! İşte o isim
RAMS Başakşehir yeni sezonun ilk transferini yaptı

Süper Lig şampiyonu, yeni sezonun ilk transferini yaptı
CHP'yi sarsan istifanın ardından meclis üyelerinden ortak açıklama: Kabul edilemez buluyoruz

CHP'yi sarsan istifa sonrası ne yapacaklarını resmen duyurdular
Kadıköy'de inanılmaz anlar! Tüm stat ayakta alkışladı

Kadıköy'de inanılmaz anlar! Tüm stat ayakta alkışladı