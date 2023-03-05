Aynı sırt numaralı kaptan baba-oğul, rakip oldu

Rize'de, Süper Amatör Lig B Grubu takımlarından Kopuzlar Vakfı Veliköyspor'un stoperi Yasin Çelik (42) ile A Grubu ekiplerinden Rize Belediyespor forması giyen oğlu Behram Onur Çelik (16) birbirlerine rakip oldu. İki takımda da 5 numaraları formaları giyip, kaptanlık yapan baba - oğlun karşılaşmasında mücadeleyi baba Yasin Çelik'in formasını giydiği Kopuzlar Vakfı Veliköyspor, 5-0 kazandı. Baba Çelik, "Saha dışından her zaman yanındayım ama şimdi benim rakibim" dedi. Babasını örnek aldığını söyleyen Behram Onur Çelik ise "En büyük hayalim babamın giyindiği 5 numaralı formayı giymekti. Onunla sahayı paylaşmaktan gurur duyuyorum" diye konuştu.

Kentte, Süper Amatör A Grubu'nda yer alan Kopuzlar Vakfı Veliköyspor'da stoper mevkiinde forma giyen Yasin Çelik ile Rize Belediyespor'da mücadele edip aynı mevkide oynayan oğlu Berham Onur Çelik'in takımları karşı karşıya geldi. İki takımın kaptanlık pazubendini takıp, 5 numaralı formalar ile sahaya çıkan baba-oğul, birebirlerine rakip oldu. Karşılaşma öncesi birlikte ısınan baba-oğul, sahada 3 puan için ter döktü. Müsabakada, baba Yasin Çelik'in takımı, 5-0'lık skorla 3 puanı alan taraf oldu.

Babası ile aynı sırt numaralı forma ile sahaya çıkan Behram Onur Çelik, hedefinin babasından daha iyi futbolcu olmak olduğunu ifade etti. Genç futbolcu, "Küçük yaşlarda babamı izledim ve onu örnek aldım. Hayalim 5 numarayı giyerek, stoper olup babamı geçmekti. Allah'a şükür bu sefer karşı karşıya geldik. Hedefim tabi ki babamdan daha iyi olmak. Onla sahayı paylaşmaktan ötürü aşırı gururlanıyorum. Bazen gözlerim de doluyor. Babamı, 1'inci ve 2'nci liglerde oynarken görüyordum; çok da hoşuma giderdi. Küçük yaştan beri yerimde durmazdım. Duygulanıyorum arada sırada. Herkes 'idolün kim diye?' sorduğunda 'Ramos' diyor; ben ise babam diyorum. Çok güzel bir duygu; her zaman bu anı bekliyordum. Karşılıklı oynama fırsatımız da oldu" şeklinde konuştu.