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1. Lig takımlarından Ankaragücü, teknik direktör Kemal Özdeş ile yollarını ayırdı. Kulüpten yapılan açıklamada, Özdeş'e verdiği emekler için teşekkür edildi ve bundan sonraki kariyerinde başarılar dilendi. Özdeş, Ankaragücü'nde 11 Haziran'dan 7 Temmuz 2024'e kadar görev yapmış, 27 Aralık 2024'te ise yeniden takımın başına getirilmişti.

1. Lig takımlarından Ankaragücü'nde, teknik direktör Kemal Özdeş'in görevine son verildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Kemal Özdeş ile yapılan görüşmelerin ardından karşılıklı olarak yollarımızın ayrılması konusunda mutabakata varılmıştır. Kemal Özdeş'e kulübümüz adına verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadeleri yer aldı.

AYNI SEZONDA 2 KERE KOVULDU

Ankaragücü'nü 11 Haziran'dan 7 Temmuz 2024'e kadar çalıştıran Özdeş, 27 Aralık 2024'te yeniden takımın başına getirilmişti.

Özdeş'in iki dönemi arasındaki sürede takımın teknik direktörlüğünü Cihat Arslan ve Kenan Koçak da yapmıştı. Özdeş yönetimindeki Ankaragücü, 6 maçta 2 galibiyet, 4 mağlubiyet aldı ve 23 hafta sonunda topladığı 30 puanla ligin 14. sırasında yer alıyor.

Aynı sezonda 2 kere aynı takımdan kovuldu

Aynı sezonda 2 kere aynı takımdan kovuldu
Haberler.com / Kübra Çolakbüyük - Spor
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