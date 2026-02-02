Haberler

Aylardır ortada yok! Olay adam Singo'dan beklenen açıklama geldi
Galatasaray'da aylardır sakat olan ve bir türlü sahalara dönemeyen Wilfried Singo, sakatlık sürecinin olumlu ilerlediğini ve sahalara yavaş yavaş döneceğini belirtti.

  • Galatasaraylı futbolcu Wilfried Singo, sakatlık sonrası çalışmalarının olumlu ilerlediğini ve yavaş yavaş geri döndüğünü açıkladı.
  • Singo, profesyonel futbolda fiziksel formun önemli olduğunu ve koşamamanın hedeflere ulaşmayı engelleyebileceğini belirtti.
  • Singo, futbolda başarı için yeteneğin tek başına yeterli olmadığını, iyi uyku, dinlenme ve beslenmenin de gerekli olduğunu ifade etti.

Galatasaray'ın Fildişi Sahilli futbolcusu Wilfried Singo, yaşadığı sakatlık süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu. Deneyimli oyuncu, hem sahalara dönüş sürecini hem de profesyonel futbolun gerekliliklerini anlattı.

"YAVAŞ YAVAŞ GERİ DÖNÜYORUZ"

RTI 1'e konuşan Wilfried Singo, sakatlık sonrası çalışmalarının olumlu ilerlediğini belirterek, "Yavaş yavaş geri dönüyoruz" ifadelerini kullandı. Çalışmanın yalnızca bir zorunluluk değil, profesyonel futbolun doğal bir parçası olduğunu vurguladı.

"KOŞAMAZSAN HEDEFLERİNE ULAŞAMAZSIN"

Fiziksel formun önemine dikkat çeken Singo, "Çalışmak zorunluluk değil ama doğal bir şey. Çok formda olman gerekiyor çünkü bu ortamlarda her şey çok hızlı değişiyor. Koşamazsan hedeflerine ulaşamazsın" dedi.

"YETENEK TEK BAŞINA YETMEZ"

Başarının yalnızca yetenekle sınırlı olmadığını ifade eden Singo, saha dışındaki faktörlerin de belirleyici olduğunu söyledi. Fildişi Sahilli futbolcu, "Futbolda çok unsur var. Yetenek tek başına yetmez. İyi uyumak, iyi dinlenmek ve iyi beslenmek gerekiyor" diye konuştu.

GENÇ OYUNCULARA MESAJ

Hem ülkesinde hem de Avrupa'da çok sayıda yetenekli futbolcu bulunduğunu belirten Singo, disiplinin altını çizerek, "Ülkemde ve burada çok fazla iyi yetenek var. Ama bazı şeylere saygı duymazsan ilerleyemezsin" sözleriyle genç oyunculara mesaj verdi.



